Ванат: Настроение только на победу, потому что мы – сборная Украины

Форвард молодежной сборной Украины Владислав Ванат и "Динамо" поделился ожиданиями от матча с Арменией в последнем туре группового этапа отбора Евро-2023:

"Настроение только на победу, потому что мы сборная Украины, и должны дарить хорошие эмоции нашим людям. Неважно, кто будет играть. Главное — победа. Может быть тяжело, если будет какая-то недооценка соперника. Нужно, мне кажется, сконцентрироваться на том, чтобы забить быстрый гол Это облегчит игру.

Да, нелегко в такой ситуации выходить играть в футбол, потому что все время все меняется в стране. Надо быть в курсе, читать новости. Но также выходить, дарить людям хорошее настроение.

Мотивацию сделал нам тренерский штаб. Дали вдохновение наши родные в видео, которые нам показывали перед этими двумя играми", – сказал Ванат.