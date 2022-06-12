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Ванат: Настроение только на победу, потому что мы – сборная Украины

Молодежная сборная Украины
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Игрок готов подарить праздник болельщикам

Ванат: Настроение только на победу, потому что мы – сборная Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард молодежной сборной Украины Владислав Ванат и "Динамо" поделился ожиданиями от матча с Арменией в последнем туре группового этапа отбора Евро-2023:

"Настроение только на победу, потому что мы сборная Украины, и должны дарить хорошие эмоции нашим людям. Неважно, кто будет играть. Главное — победа. Может быть тяжело, если будет какая-то недооценка соперника. Нужно, мне кажется, сконцентрироваться на том, чтобы забить быстрый гол Это облегчит игру.

Да, нелегко в такой ситуации выходить играть в футбол, потому что все время все меняется в стране. Надо быть в курсе, читать новости. Но также выходить, дарить людям хорошее настроение.

Мотивацию сделал нам тренерский штаб. Дали вдохновение наши родные в видео, которые нам показывали перед этими двумя играми", – сказал Ванат.

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В статье: молодежная сборная Украины Динамо (Киев) Владислав Ванат
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