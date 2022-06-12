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Фесюн, Капинус и Супряга в основе молодёжки на матч с Арменией

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Со скамейки игру есть, кому усилить

Фесюн, Капинус и Супряга в основе молодёжки на матч с Арменией

Фото: пресс-служба УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Наставник молодёжной сборной Украины Руслан Ротань назвал состав на заключительный поединок отбора на Евро-2023 против Армении. Как и анонсировал главный тренер, по сравнению с предыдущими июнськими встречами в основе команды произошли серьёзные изменения, а место на поле получили те, кого до этого даже не было в заявке.

Стартовый состав молодёжной сборной Украины: Фесюн - Вивчаренко, Боль, Таловеров, Капинус - Билошевский, Желизко, Брагару - Кулиев, Супряга, Кухаревич.
Запас: Нещерет - Сыч, Вьюнник, Михайленко, Судаков, Дубко, Ванат, Алефиренко, Хлань.

Матч молодёжных сборных Армении и Украины начнётся 12 июня в 18:00. Следить за игрой бесплатно вы можете в текстовой и видео трансляциях на UA-Футбол.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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