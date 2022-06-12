Фесюн, Капинус и Супряга в основе молодёжки на матч с Арменией

Наставник молодёжной сборной Украины Руслан Ротань назвал состав на заключительный поединок отбора на Евро-2023 против Армении. Как и анонсировал главный тренер, по сравнению с предыдущими июнськими встречами в основе команды произошли серьёзные изменения, а место на поле получили те, кого до этого даже не было в заявке.

Стартовый состав молодёжной сборной Украины: Фесюн - Вивчаренко, Боль, Таловеров, Капинус - Билошевский, Желизко, Брагару - Кулиев, Супряга, Кухаревич.

Запас: Нещерет - Сыч, Вьюнник, Михайленко, Судаков, Дубко, Ванат, Алефиренко, Хлань.