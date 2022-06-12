Резерв украинской молодежки спокойно обыграл Армению

Украинская молодежка не имела возможности проводить матчи в марте, поэтому догонять график пришлось в июне. За тринадцать первых дней лета команда Руслана Ротаня провела четыре встречи – больше всего среди своих соперников. Даже несмотря на отсутствие игровой практики для большинства игроков с декабря, ротация требовалась, чтобы ключевые футболисты из-за усталости не получили повреждения. И Руслан Ротань ее провел.

Фесюн и Капинус на стадионе Армянской федерации футбола дебютировали в официальном поединке за молодежную сборную. Белошевский, Желизко, Брагару, Кухаревич и Кулев этим летом в желто-синей форме уже играли, однако в лучшем случае только после выхода на замену. Эти изменения не могли не отразиться на игре нашей команды.

Чувствовалось, что украинцам не хватало сыгранности, уверенности в себе, а также, возможно, тонуса. Все эти факторы повлияли на футбол очень низкого темпа. Наш соперник, досрочно обеспечивший себе "олимпийское" последнее место, не протестовал против такого развития событий и даже против резерва Руслана Ротаня играл вторым номером. Хотя угрозы воротам Фесюна на контратаках хозяева все же пытались создавать и даже до перерыва забили, однако мяч отменили из-за офсайда. Мы в свою очередь впереди какие-то эпизоды создавали, но голевыми их назвать тяжело.

Такой футбол не понравился и нашему тренерскому штабу. Поэтому в перерыве гости произвели сразу три замены. И если Хлань до этого за молодежку играл тоже немного, то Судаков и Сыч – железное усиление. Результат не заставил себя ждать.

Уже через пять минут после начала второго тайма Кулиев без сопротивления замкнул подачу с углового.

На душе стало спокойнее. Также сняли с себя оковы играть только на оборону армяне и провели несколько хороших атак. Самая острая из них привела к удару с линии штрафной: Фесюн среагировал и отбил перед собой, Оганесян, добивая, попал в штангу. Еще и отскок был не в пользу хозяев, а потом линейный сообщил, что последний добивавший находился в офсайде.

Свои моменты постепенно создавала и Украина. Окончательно отпустить вопрос о победителе встречи мы смогли за 22 минуты до завершения основного времени: Вивчаренко здорово включился в атаку из глубины и из зоны левого полусреднего пробил вратаря.

В последние минуты армянская молодежь решила показать, что из них хорошие варвары и никчемные футболисты. Началась грубость с умышленными подкатами в ноги и полным отсутствием футбола. Но на результат это повлиять уже не могло.

Вивчаренко забил второй гол во время летней сессии молодежки. Для Кулиева, на которого активно заглядывалась Азербайджанская федерация футбола, это дебютный результативный удар. Из четырех летних матчей украинские голкиперы не пропустили в трех. Обнадеживающе накануне стыковых игр.

Жеребьевка плей-офф запланирована на 21 июня. Даты матчей и точный список соперников еще до конца не определены.

Отбор на Евро-2023 среди молодежных сборных

Армения – Украина 0:2

Голы: Кулиев 50, Вивчаренко 68

Украина: Фесюн – Вивчаренко, Боль, Таловеров (Дубко 69), Капинус (Сыч 46) – Билошевский (Судаков 46), Желизко, Брагару (Хлань 46) – Кулиев, Супряга, Кухаревич (Алефиренко 59).