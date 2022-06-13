Дальше - плей-офф. Видео голов и обзор матча Армения U21 - Украина U21 0:2

Украинская молодёжная сборная завершила групповой этап отбора на Евро-2023 победой над Арменией. Впрочем, на турнирное положение подопечных Руслана Ротаня этот результат не влиял: наши ребята досрочно обеспечили второе место и выход в стыковые матчи. Тренерский штаб также решил воспользоваться отсутствием турнирных задач и позволил в этом поединке сыграть тем, кто не часто до этого получал игровую практику. Как видим, на результат это не повлияло.

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Армения – Украина 0:2

Голы: Кулиев 50, Вивчаренко 68