Ротань: Могли рассчитывать на большее, но удовлетворены и таким результатом
Молодежка продолжит борьбу за выход на Евро в плей-офф
Фото - УАФ / автор - Владимир Раснер
Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Руслан Ротань после победы над Арменией (2:0) подвел итоги отборочного цикла на Евро-2023 (U-21).
— Руслан Петрович, поздравляем вас с победным окончанием отборочного турнира. Прокомментируйте, пожалуйста, игру с Арменией.
— Спасибо за поздравление. Настроение ребят в матче, которое, по сути, ничего не решал, мне понравилось. Мотивация была на хорошем уровне. Мы попросили команду сыграть для наших воинов, борющихся за нашу независимость.
— Позади групповой турнир. На какой результат перед началом этих соревнований вы рассчитывали?
— Имеем то, что имеем. Мы могли рассчитывать на большее, но удовлетворены и таким результатом. Впереди у нас плей-офф за право попадания на чемпионат Европы. Поэтому сразу после игры с Арменией мы начинаем готовиться к этим поединкам и ждать 21 июня, когда состоится жеребьевка.
— В матче против Армении играло достаточно футболистов, у которых было немного игрового времени на этом сборе. Как оцените действия этих ребят?
— Насчет прошлой игры у меня нет вопросов к команде. Еще раз повторюсь, мне понравилось настроение коллектива. То, о чем мы договорились перед поединком, футболисты выполнили. Да, были некоторые ошибки, но над их устранением мы будем работать.
— Очередная победа за счет удачных действий команды во втором тайме. Здесь сказалась хорошая физическая подготовка или ваши слова в перерыве?
— Все в комплексе. Мы дозировали нагрузку, и это помогало ребятам подходить к каждому матчу в хорошем тонусе.
— Сейчас футболисты разъезжаются. В Украине идет война. Какие у вас мысли на этот счет?
— Несмотря на все проблемы важно, чтобы чемпионат стартовал. Если выходить из чисто спортивных моментов, то я уже переживаю за плей-офф. Хочется, чтобы наши игроки подошли к этим матчам в игровом тонусе, – сказал Ротань.
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