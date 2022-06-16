Где сейчас игроки молодежной сборной Украины, выигравшие ЧМ-2019? Квиз от UA-Футбол
Годовщине триумфа молодежки посвящается
Ровно три года назад, 15 июня 2019 года сборная Украины до 20 лет выиграла молодежный чемпионат мира, обыграв в финале сверстников из Южной Кореи 3:1. До этой даты мы предлагаем проверить, знаете ли вы, за какие клубы играют футболисты того чемпионского состава. В викторине встретятся все футболисты, находившиеся в заявке на тот мундиаль. Из предложенных вариантов вам нужно выбрать клуб, в котором находится тот или иной игрок по состоянию на 14 июня. То есть, если игрок выступает на правах аренды, нужно указывать именно этот клуб, а не тот, которому принадлежит контракт игрока.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- “Сам разберется, что к чему в Ворскле”. Максимов - о разговоре со Скрипником
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО
- Армения U21 – Украина U21: смотреть онлайн бесплатно матч отбора на Евро-2023
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО
- Невероятная история встречи парня из Мариуполя со своим кумиром Джоном Синой. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet