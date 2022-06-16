Где сейчас игроки молодежной сборной Украины, выигравшие ЧМ-2019? Квиз от UA-Футбол

Ровно три года назад, 15 июня 2019 года сборная Украины до 20 лет выиграла молодежный чемпионат мира, обыграв в финале сверстников из Южной Кореи 3:1. До этой даты мы предлагаем проверить, знаете ли вы, за какие клубы играют футболисты того чемпионского состава. В викторине встретятся все футболисты, находившиеся в заявке на тот мундиаль. Из предложенных вариантов вам нужно выбрать клуб, в котором находится тот или иной игрок по состоянию на 14 июня. То есть, если игрок выступает на правах аренды, нужно указывать именно этот клуб, а не тот, которому принадлежит контракт игрока.