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Ротань: Не за горами появление в сборной Судакова, Бондаренко и Трубина

Молодежная сборная Украины
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Ротань: Не за горами появление в сборной Судакова, Бондаренко и Трубина

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань рассказал, кто из молодежки сейчас готов конкурировать в национальной команде.

"Решение принимает тренер национальной сборной. Полагаю, что Мудрик уже сейчас хорошо вписывается в систему команду. Не за горами появление Георгия Судакова, Артема Бондаренко, Анатолия Трубина.

Потенциал есть у многих, но по состоянию на сегодняшний день выделил бы этих игроков", – прокомментировал Ротань в интервью "Вацко Live".

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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Источник:
Вацко on air

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