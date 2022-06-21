Ротань: Не за горами появление в сборной Судакова, Бондаренко и Трубина
Кого еще не хватает?
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань рассказал, кто из молодежки сейчас готов конкурировать в национальной команде.
"Решение принимает тренер национальной сборной. Полагаю, что Мудрик уже сейчас хорошо вписывается в систему команду. Не за горами появление Георгия Судакова, Артема Бондаренко, Анатолия Трубина.
Потенциал есть у многих, но по состоянию на сегодняшний день выделил бы этих игроков", – прокомментировал Ротань в интервью "Вацко Live".
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Источник:Вацко on air
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