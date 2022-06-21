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Команда Ротаня узнала соперника в плей-офф квалификации Евро-2023

Молодежная сборная Украины
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Результаты жеребьевки

Команда Ротаня узнала соперника в плей-офф квалификации Евро-2023

Фото: uefa.com

Новина українською

Сегодня, 21 июня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф квалификации Евро-2023 (U-21), на которой своего соперника узнала молодежная сборная Украины.

По ее итогам соперником команды Руслана Ротаня стала сборная Словакии. Матчи пройдут с 19 по 27 сентября. Первую игру сине-желтые проведут в гостях, а ответную - дома.

В финальной части турнира выступят 16 команд — Румыния и Грузия как хозяева и еще 14 сборных, по результатам отбора (9 победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и 4 победителя плей-офф, в котором будут играть 8 обладателей вторых мест).

12 команд, которые уже вышли в финальную стадию: Румыния, Грузия, Бельгия, Англия, Франция, Германия, Португалия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Италия, Швейцария.

Финал состоится в июне и июле 2023 года.Поединки турнира с участием 16 сборных примут 4 стадиона в Румынии (два в Клуж-Напоке и два в Бухаресте) и 4 в Грузии (в Батуми, Поте и два - в Тбилиси). Матч-открытие состоится в Румынии, а финал – в Грузии.

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В статье: Украина U-21 Словакия U-21
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Источник:
УАФ

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