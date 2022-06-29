"Помогаем, чем можем". Игроки сборной Украины U-21 приобрели рации для ВСУ

Футболисты молодежной сборной Украины по собственной инициативе внесли вклад в помощь нашим защитникам из ВСУ.

Украинцы приобрели пять раций и сегодня в Киеве в Доме футбола полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины U-21 Георгий Судаков передал их 98-му батальону "Днепр-Азов".

"Мы с командой решили поддержать наших воинов, которые прямо сейчас находятся на передовой. Договорились между собой и закупили рации. Помогаем защитникам Украины, чем можем. Идея эта возникла не у кого-то одного – мы пришли к ней всем коллективом.

Что касается раций, то помогли наши администраторы, которые узнали, что сейчас очень нужно нашим воинам. Закупили их сколько смогли, и я лично верю, что они пригодятся на фронте", — приводит слова Судакова пресс-служба УАФ.