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"Помогаем, чем можем". Игроки сборной Украины U-21 приобрели рации для ВСУ

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Футболисты внесли вклад в помощь нашим защитникам

"Помогаем, чем можем". Игроки сборной Украины U-21 приобрели рации для ВСУ

Фото: УАФ / Автор - Владимир Раснер

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Футболисты молодежной сборной Украины по собственной инициативе внесли вклад в помощь нашим защитникам из ВСУ.

Украинцы приобрели пять раций и сегодня в Киеве в Доме футбола полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины U-21 Георгий Судаков передал их 98-му батальону "Днепр-Азов".

"Мы с командой решили поддержать наших воинов, которые прямо сейчас находятся на передовой. Договорились между собой и закупили рации. Помогаем защитникам Украины, чем можем. Идея эта возникла не у кого-то одного – мы пришли к ней всем коллективом.

Что касается раций, то помогли наши администраторы, которые узнали, что сейчас очень нужно нашим воинам. Закупили их сколько смогли, и я лично верю, что они пригодятся на фронте", — приводит слова Судакова пресс-служба УАФ.

"Помогаем, чем можем". Игроки сборной Украины U-21 приобрели рации для ВСУ - изображение 1"Помогаем, чем можем". Игроки сборной Украины U-21 приобрели рации для ВСУ - изображение 2"Помогаем, чем можем". Игроки сборной Украины U-21 приобрели рации для ВСУ - изображение 3

Фото: УАФ/ Автор - Володимир Раснер

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В статье: Украина U-21 война с Россией Георгий Судаков
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Источник:
УАФ

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