Последний шаг навстречу Евро. Определилась дата матчей Украины U21 против Словакии
Не очень скоро
Фото Володимира Раснера - УАФ
В своей отборочной группе на Евро-2023 молодежная сборная Украины заняла второе место, что позволило команде Ротаня выйти в раунд плей-офф. За путевку на чемпионат Европы "сине-желтые" встретятся со Словакией.
По данным сайта УАФ, определилась дата двух поединков. Матчи пройду в конце сентября - 23-го и 27-го числа. Первая игра пройдет на поле соперника.
Ранее сообщалось, что наставник украинской молодежки Руслан Ротань может
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Популярное сейчас
- ВСУ обстреливали россиян на Змеином украинской гаубицей Богдана - Залужный
- Заря анонсировала возвращение Шахаба и просматривает Марлоса
- Генерал Марченко: Если мы отпустим россиян, они сделают выводы и нападут еще раз
- СМИ: Днепр-1 рассматривает Ротаня в качестве главного тренера
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти