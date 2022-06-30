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Последний шаг навстречу Евро. Определилась дата матчей Украины U21 против Словакии

Молодежная сборная Украины
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Не очень скоро

Последний шаг навстречу Евро. Определилась дата матчей Украины U21 против Словакии

Фото Володимира Раснера - УАФ

UA-Футбол
Новина українською

В своей отборочной группе на Евро-2023 молодежная сборная Украины заняла второе место, что позволило команде Ротаня выйти в раунд плей-офф. За путевку на чемпионат Европы "сине-желтые" встретятся со Словакией.

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По данным сайта УАФ, определилась дата двух поединков. Матчи пройду в конце сентября - 23-го и 27-го числа. Первая игра пройдет на поле соперника.

Ранее сообщалось, что наставник украинской молодежки Руслан Ротань может возглавить клуб УПЛ.

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В статье: Украина U-21
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Источник:
УАФ

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