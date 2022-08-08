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Стало известно, где молодежная сборная Украины проведет матчи плей-офф отбора на Евро-2023

Молодежная сборная Украины
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Снова Польша

Стало известно, где молодежная сборная Украины проведет матчи плей-офф отбора на Евро-2023

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

В сентябре пройдут решающие матчи плей-офф отбора отбора на молодежный чемпионат Европы. Украинская сборная сыграет против Словакии.

Стало известно, где пройдут оба поединки. Выездной матч (23-го сентября) коллектив Ротаня проведет на выезде - город Жилина, стадион "Под Дубнём".

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Домашний игра состоится через четыре дня, 27-го сентября. Украинская сборная будет играть в польском городе Бельско-Бяла. Арена - местный муниципальный стадион.

Напомним, что в отборочной группе команда Ротаня заняла второе место, уступив лидерство Франции.

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В статье: Украина U-21
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Источник:
УАФ

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