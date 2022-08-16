Ротань: Прежде чем ложиться спать, я всегда слушаю Арестовича

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, не возникает ли у него мысли, что западный мир устал помогать Украине.

– На этом сейчас и акцентируют в прессе. Но меня всегда успокаивает Арестович. Он говорит: "Нет, все нормально". Прежде чем ложиться спать, я всегда просматриваю новости и слушаю его, чтобы мне было спокойно.

– Засыпаете под Арестовича?

– Можно и так сказать, - сказал Ротань в интервью Football Hub.