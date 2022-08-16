Ротань: Прежде чем ложиться спать, я всегда слушаю Арестовича
Выступления украинского политика успокаивают тренера
Фото Володимира Раснера - УАФ
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, не возникает ли у него мысли, что западный мир устал помогать Украине.
– На этом сейчас и акцентируют в прессе. Но меня всегда успокаивает Арестович. Он говорит: "Нет, все нормально". Прежде чем ложиться спать, я всегда просматриваю новости и слушаю его, чтобы мне было спокойно.
– Засыпаете под Арестовича?
– Можно и так сказать, - сказал Ротань в интервью Football Hub.
Читайте такжеЛатвия передала Украине четыре вертолета
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Football Hub
Популярное сейчас
- Танки есть, а экипажей нет. В России провалили формирование танкового батальона
- Второй дивизион Турции. Экс-лидер Ворсклы нашел новую команду
- Гол Мудрика не спас. Шахтер проиграл Аль-Фатеху во второй игре дня
- Второй блин комом. Шахтер - Аль-Фатех 1:3. Видео голов и обзор матча
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sisiha (Львов)
16.08.2022 в 09:01
Ответить
+1
0
Оlegуurсhak (Хмельницький)
16.08.2022 в 08:53
Ответить
0
0