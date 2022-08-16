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Ротань: Прежде чем ложиться спать, я всегда слушаю Арестовича

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Выступления украинского политика успокаивают тренера

Ротань: Прежде чем ложиться спать, я всегда слушаю Арестовича

Фото Володимира Раснера - УАФ

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, не возникает ли у него мысли, что западный мир устал помогать Украине.

– На этом сейчас и акцентируют в прессе. Но меня всегда успокаивает Арестович. Он говорит: "Нет, все нормально". Прежде чем ложиться спать, я всегда просматриваю новости и слушаю его, чтобы мне было спокойно.

– Засыпаете под Арестовича?

Можно и так сказать, - сказал Ротань в интервью Football Hub.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань война с Россией Алексей Арестович
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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Sisiha (Львов)
16.08.2022 в 09:01
Даже и не знаю, кто из вас больше сказочник?
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
16.08.2022 в 08:53
Меня тоже его сказки убаюкивают
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