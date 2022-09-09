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Ротань объявил заявку сборной Украины U-21 на матчи отбора Евро-2023

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Сине-желтые сыграют два матча со Словакией

Ротань объявил заявку сборной Украины U-21 на матчи отбора Евро-2023

Фото - УАФ / автор - Владимир Раснер

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань обнародовал состав команды для участия в матчах плей-офф отбора Евро-2023 (U-21) со Словакией.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Дмитрий Мацапура ("Заря" Луганск), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка).

Защитники: Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Антон Боль, Константин Овчаренко, Александр Сирота (все - "Динамо" Киев), Александр Драмбаев ("Зюльте-Варегем", Бельгия), Дмитрий Капинус ("Металлист 1925" Харьков), Алексей Сыч ("Кортрейк", Бельгия), Максим Таловеров ("Слован", Чехия).

Полузащитники: Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько, Георгий Судаков (все - "Шахтер" Донецк), Владимир Бражко, Николай Михайленко (оба - "Заря" Луганск), Эльдар Кулиев ("Минай" Ужгород), Александр Назаренко ("Днепр -1" Днепр), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).

Нападающие: Владислав Ванат ("Динамо" Киев), Богдан Вьюник ("Цюрих", Швейцария), Николай Кухаревич ("Хиберниан", Шотландия), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Резерв: Яков Кинарейкин, Валентин Рубчинский (оба - "Днепр-1" Днепр), Эдуард Козик ("Шахтер" Донецк), Роман Дидык, Марко Сапуга (оба - "Рух" Львов), Олег Горин ("Минай", Ужгород), Даниил Алефиренко, Максим Хлань (оба - "Заря" Луганск), Максим Брагару ("Черноморец" Одесса), Алексей Кащук ("Сабах", Азербайджан), Викентий Волошин ("Александрия").

Поединки пройдут 23 и 27 сентября текущего года. Первый матч против словаков украинская команда сыграет на выезде - в Жилине, на стадионе "Под Дубнем" (начало - в 19.00 по киевскому времени). Номинально домашний поединок сине-желтые проведут в польском городе Бельско-Бяла на Муниципальном стадионе (18:30).

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.09.2022 в 13:29
Бондаренко має йти в першу збірну, тим паче, що вибув Шапаренко.
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