Ротань: Никогда не давил на футболистов результатом
Впереди важные матчи
Фото Володимира Раснера - УАФ
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань сравнил важность своей команды с национальной сборной Украины:
“ – В последние дни в СМИ активизировались разговоры о том, что именно сейчас важнее для украинского футбола – успешное выступление первой сборной в Лиге Наций или выход молодежки на Евро-2023. Как Вы считаете?
– Так вы сами ответили на этот вопрос, назвав национальную сборную первой. Такова она, безусловно, и есть во всем мире, поэтому ее интересы гораздо важнее, и все мы ожидаем, что наша первая команда вернется в элиту Лиги наций, где она выступала под руководством Андрея Шевченко, потеряв там место не совсем по спортивному принципу.
Другое дело – общая стратегия развития украинского футбола. Надо помнить наш опыт выступлений на молодежном Евро в 2006 и 2011 годах и посчитать игроков, которые потом не просто попали в национальную сборную Украины, а стали там ее лидерами. Поэтому считаю, что решение должно быть несколько раз обдуманным.
– Но ведь результат на молодежном уровне — это не главное. Именно так?
– Не главное без развития игроков, без раскрытия их качеств, отвечающих современным требованиям. Я никогда не давил на футболистов результат — каждый из них это может подтвердить. Всегда подчеркивал, что отвечу за каждое поражение, а вы должны отвечать, вместе со мной, за каждую игру.
Не будет давления и в этот раз. Лишний он и потому, что ребята так близко подошли к своей цели, что особо мотивировать их вообще не нужно. Но я им напомню, что они мечтают не просто уехать на Евро, а показать там содержательный футбол.
– То есть вы не просили в первой сборной Илью Забарного и Михаила Мудрика?
– Конечно, нет. У нас есть рабочая коммуникация с национальной командой. Нам сказали, что мы можем рассчитывать на Анатолия Трубина, Александра Сироту и Даниила Сикана, но вдруг любого из них могут забрать. Одно "вдруг" уже произошло - травмировался голкипер Динамо Георгий Бущан.
Поймите, Забарный уже давно не просто игрок основного состава национальной сборной, а ведущий ее исполнитель. Я не знаю, многие ли футболисты в нашей истории сыграли в 20 лет уже более двух десятков матчей за главную команду страны. Здесь вопросов вообще не может быть.
Относительно Мудрика ситуация, возможно, несколько иная — в отличие от Забарного он проходил с нами почти весь путь. Однако сейчас Михаил демонстрирует отличную игру на самом высоком уровне, поэтому все вопросы и здесь могут отпасть. Опять же нужно понимать те стратегические задачи, которые стоят перед украинским футболом, и желание попасть на Олимпийские игры.
Хочу напомнить, что финальная часть молодежного Евро это уже не юношеский турнир, а соревнования 23-летних профессионалов, преимущественно играющих именно за первые команды ведущих европейских лиг. Вы можете меня исправить, но я не помню, чтобы в финал молодежного первенства попали все без исключения ведущие сборные нашего континента. Вот просто все!
Мы играли против французов — и это был такой опыт, который иногда трудно получить даже на более высоком уровне. Вы и без меня знаете стоимость игроков этой команды, но только этим летом за пятерых ее футболистов было заплачено более 150 (!) миллионов евро. Это не просто ценники на Интернет-ресурсах – это реальные средства. Так вот, в июне наши ребята играли с ними на равных, а кое-где преобладали. После выступлений на Евро они могут стоить так же, потому что там будут не только французы, но испанцы, немцы, итальянцы, англичане и другие гранды”, - сказал Ротань.
Отметим, что на Украину U-21 впереди ожидают матчи плей-офф отбора на Чемпионат Европы-2023. Поединки против сверстников из Словакии запланированы на 23 и 27 сентября.
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