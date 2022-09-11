Ротань: Мы не исключаем, что Трубин все-таки присоединится в сентябре к молодежной сборной

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань поделился ожиданиями от следующих матчей своей команды в отборе на следующий Чемпионат Европы:

“ — Руслан Петрович, могли бы вы в двух словах описать теоретическую готовность нашей молодежки к решающим матчам отборочного цикла Евро-2023?

— У двоих, думаю, не получится, но на бумаге в целом все хорошо. Главное другое – в сборную мы приедем, читая положительные новости с фронта. Не устаю благодарить ВСУ и гордиться ими. Такие мысли волнует вся наша молодежка, я это точно знаю.

Мы хорошо изучили сборную Словакии, просмотрев более 10 игр с ее участием. Информации очень много, поэтому важно выделить самое главное. Пока этим и занимаемся. Ждем заявку соперника, но сюрпризов там, думаем, не должно быть — уже сейчас я имею полное досье (видео, статистику) на 18 словацких игроков из основной обоймы.

Однако задача номер один — как можно скорее вспомнить именно наши принципы игры. Мы никогда не скрываем, что, учитывая, конечно, определенные стилистические и тактические особенности игры соперника, строим свой футбол и не под кого не подстраиваемся. Так будет и в этот раз. В данном направлении работа уже продолжается. Как только вызванный нами игрок играет свой последний перед приездом в сборную матч за клуб, на его телефоне сразу появится видео с напоминанием наших главных идей. То есть, с теорией проблем нет, но ее нужно претворить в жизнь.

— Кадровая ситуация вас не беспокоит?

— Есть две потери — и они очень существенные. Это касается голкипера Руслана Нещерета и нападающего Владислава Супряги. Это наши основные исполнители, которые очень полезны как на поле, так и за его пределами. Мы тщательно анализируем влияние каждого представителя команды на климат в коллективе, поэтому очень сожалеем, когда теряем важных и в этом смысле исполнителей.

Я уже не раз говорил и еще раз скажу, что горжусь работать с такими замечательными и воспитанными ребятами, за что благодарен, прежде всего, их родителям и тренерам из клубов. Мы долго строили этот коллектив, и он у нас есть 100%.

— В вашем списке в Словакию присутствовал голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, но вчера его вызвали в национальную сборную. Вы спокойны за пост номер один?

– Да, мы действительно обеспокоены тем, что начнем свою подготовку без двух основных голкиперов – Нещерета и Трубина. Конечно, мы рассчитываем на Кирилла Фесюна, который уже давно в нашей команде, но в “Колосе” у него нет игровой практики. Вызвали двух новичков: уже опытного Дмитрия Мацапуру и юного Якова Кинарейкина, но для них это будет первый приезд в сборную.

Тем не менее, я не вижу никаких причин паниковать, причем такое же настроение и у нашего тренера вратарей — Виталия Ревы. К тому же мы не исключаем, что Трубин все же присоединится к нашей команде — есть такая предварительная договоренность с главным тренером национальной сборной. Словом, пока ситуация контролируемая”, - сказал Ротань.