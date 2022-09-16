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УАФ передала Суспільному права на трансляцию матчей молодежек Украины и Словакии

Молодежная сборная Украины
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УАФ передала Суспільному права на трансляцию матчей молодежек Украины и Словакии

uaf.ua

Новина українською

Матчи молодежной сборной Украины против сверстников из Словакии в рамках в плей-офф за выход на чемпионат Европы покажет "Суспіьне".

Как сообщает "ТаТоТаке", УАФ передала каналу права на трансляцию двух этих матчей.

Правда, пока что неизвестно, как именно "Суспіьне" планирует транслировать эти игры, поскольку на главном канале показывают телемарафон "Єдині новини", и для изменения сетки нужно разрешение прервать трансляцию телемарафона.

Не исключено, что их покажут по региональным каналам, как было с другими спортивными событиями.

Напомним, что матчи молодежных сборных Украины и Словакии пройдут 23 и 27 сентября.

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В статье: Украина U-21
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Источник:
ТаТоТаке

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