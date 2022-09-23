Трубин, Судаков, Вьюнник и Ванат выйдут в старте молодежки на Словакию
Стартовый состав нашей команды
uaf.ua
Сегодня, 23 сентября, молодежная сборная Украины проведет свой первый (выездной) матч плей-офф против Словакии за право сыграть на Евро-2023.
Уже известен стартовый состав нашей сборной:
Украина U-21: Трубин, Вивчаренко, Батагов, Сирота, Сыч, Михайленко, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Вьюнник, Ванат
Запасные: Фесюн, Таловеров, Желизко, Кухаревич, Сикан, Драмбаев, Назаренко, Бражко, Очеретько
Напомним, что поединок начнется в 19:00, а UA-Футбол проведет
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Армения – Украина: без права на ошибку
- Более полутысячи россиян. Генеральный штаб опубликовал потери врага за 22 сентября
- Трансферы Динамо, Шахтера и Зари, пополнение в сборной Украины. Главные новости за 22 сентября
- Словакия U-21 - Украина U-21. Анонс и прогноз матча квалификации Евро-2023 на 23 сентября 2022
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
Новости по теме
- 10:39 Прогнозы на футбол Словакия U-21 - Украина U-21. Анонс и прогноз матча квалификации Евро-2023 на 23 сентября 2022
- 09:21 Украинские Словацкий стрелок. Украинской молодежке будет противостоять главная звезда своего поколения
- 17:40 Украинские Трубин: Когда играешь за свою страну, то нет такого, как отдых, устал или не устал
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Siren05 (Мариуполь)
23.09.2022 в 18:20
Ответить
0
0