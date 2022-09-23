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Трубин, Судаков, Вьюнник и Ванат выйдут в старте молодежки на Словакию

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Стартовый состав нашей команды

Трубин, Судаков, Вьюнник и Ванат выйдут в старте молодежки на Словакию

uaf.ua

Новина українською

Сегодня, 23 сентября, молодежная сборная Украины проведет свой первый (выездной) матч плей-офф против Словакии за право сыграть на Евро-2023.

Уже известен стартовый состав нашей сборной:

Украина U-21: Трубин, Вивчаренко, Батагов, Сирота, Сыч, Михайленко, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Вьюнник, Ванат

Запасные: Фесюн, Таловеров, Желизко, Кухаревич, Сикан, Драмбаев, Назаренко, Бражко, Очеретько

Напомним, что поединок начнется в 19:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина U-21 Словакия U-21
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
23.09.2022 в 18:20
Состав неплохой. Удачи!
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