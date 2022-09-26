Ротань: Все понимают, что в первом матче со Словакией мы совершили ошибки

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф отбора Евро-2023 (U-21) против Словакии.

"Эти два дня посвятили тому, чтобы команда больше восстановилась как в физическом плане, так и в психологическом. Отвели это время на восстановление, поэтому я думаю, что ребята готовы и понимают, что нужно завтра. Думаю, все в наших руках и ногах.

Что касается кадровой ситуации, как это бывает после матчей, то какие-то микроповреждения присутствуют. Овчаренко будет пропускать поединок из-за дисквалификации. Это у нас единственная потеря.

Игра в защите? Все понимают, что мы совершили ошибки. Но всегда проигрывают все вместе, главное сделать выводы и двигаться дальше. Мы сделали выводы, и я уверен, что завтра мы таких ошибок не допустим.

В плане психологии все, вероятно, так расставлено по местам, что ребята понимают: лишние эмоции и переживания следует отбросить. Есть матч, который нужно выигрывать. Все это прекрасно понимают.

В составе Словакии в первом матче выделяли игроков, у которых больше уверенности. Это футболисты из национальной сборной, уже игравшие за первую команду и демонстрировавшие довольно хорошую игру. Стрелец, Суслов – они нам показали, что это исполнители, ведущие за собой весь коллектив. Ну и нужно отдельно выделить характер, это главное их оружие. Это команда, которая сражается за результат до конца. Мы это видели в прошлом матче, увидим и завтра. Нам нужно быть готовыми прежде к этому характеру и к этой игре, когда идет много длинных передач.

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Я бы сказал, что в психологическом плане мы понимаем: нам нужна только победа, нужно все отбросить. За счет своего мастерства, структуры... Нам всем нужно проявить характер. Это, пожалуй, самая тяжелая игра для нас на этом этапе, поэтому мы должны это понимать.

Стадион? Если честно, то впервые на него приехали, это первая тренировка. Наверное, хотелось бы потренироваться еще до этого, но такова ситуация, что у нас не было такой возможности. Ничего страшного, это хороший стадион, современный. У нас есть все шансы показать хорошую игру и порадовать, прежде всего, наших воинов и защитников, а также всю страну. Газон? Я уже говорил, что Словакия нас загнала в ловушку с искусственным полем в Жилине. Потому мы вернулись на зеленый газон, и все в наших ногах.

Хотелось бы, чтобы украинцы, проживающие и находящиеся здесь из-за войны войны, поддержали нас. Будем рады увидеть и сделаем все, чтобы Украина попала на чемпионат Европы", — сказал Ротань.

Напомним, что матч Украина – Словакия состоится 27 сентября в польском городе Бельско-Бяла на Муниципальном стадионе (начало — в 18.30) . Учитывая поражение в гостевом поединке (2:3), сине-желтым теперь нужна только победа.