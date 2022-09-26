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Бондаренко: Из поражения Словакии мы не делали трагедии

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Теперь нужна только победа

Бондаренко: Из поражения Словакии мы не делали трагедии

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Полузащитник молодежной сборной Украины Артем Бондаренко поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф отбора Евро-2023 (U-21) против Словакии.

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"Мы привыкли играть на натуральных полях, тогда как искусственный газон в предыдущей игре со Словакией создавал для нас небольшой дискомфорт. Это ни в коем случае не оправдание, а просто факт. Разница заключается во всем - в ощущении, в отскоке мяча, в движении. Футбольные люди поймут, что на искусственном поле гораздо труднее играть.

Все понимают, что плей-офф состоит из двух игр, поэтому мы не делали никакой трагедии, а сразу начали восстанавливаться и готовиться к следующей встрече. Она будет самой важной. Всё в наших руках. Мы всегда разговариваем в команде, обсуждаем ошибки, это нормально. Все понимают, какая перед нами стоит задача.

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Мы разбирали Словакию, в том числе коварные действия игроков соперника. Я думаю, что на этот поединок мы выйдем совсем с другим настроением. На поле будет совсем другая команда. Заготовки? Наша главная заготовка – выиграть матч и пройти дальше.

Хочется поблагодарить тех людей, которые пришли нас поддержать в Словакии. Было большое количество болельщиков. В Польше ждем еще большей поддержки. В таких поединках, когда многое зависит от психологии, поддержка болельщиков для нас очень важна", — сказал Бондаренко.

Напомним, что матч Украина – Словакия состоится 27 сентября в польском городе Бельско-Бяла на Муниципальном стадионе (начало — в 18.30) . Учитывая поражение в гостевом поединке (2:3), сине-желтым теперь нужна только победа.

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В статье: Украина U-21 Словакия U-21 Артем Бондаренко
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Источник:
Суспільне

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