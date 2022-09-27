Украина U21 - Словакия U21: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Молодежную сборную Украины ожидает решающий поединок в квалификации к Евро-2023. Команда Руслана Ротаня не смогла выиграть группу, поэтому теперь вынуждена играть стыковые игры. В первом поединке Словакии наши ребята при довольно неплохой игре уступили 2:3, и теперь необходимо брать реванш. "Желто-синих" устроит любая победа, чтобы перевести игру в оветайм и пройти в серии пенальти. В случае победы с разницей в два и более голов, мы выходим на ЧЕ без дополнительного времени.

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Евро-2023 U21

27 сентября. Польша. Бельско-Бяла. Городской стадион. Начало в 18:30

Украина U21 - Словакия U21