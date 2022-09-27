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Украина U21 - Словакия U21: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

Нужна победа

Украина U21 - Словакия U21: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: futbalsfz.sk / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Молодежную сборную Украины ожидает решающий поединок в квалификации к Евро-2023. Команда Руслана Ротаня не смогла выиграть группу, поэтому теперь вынуждена играть стыковые игры. В первом поединке Словакии наши ребята при довольно неплохой игре уступили 2:3, и теперь необходимо брать реванш. "Желто-синих" устроит любая победа, чтобы перевести игру в оветайм и пройти в серии пенальти. В случае победы с разницей в два и более голов, мы выходим на ЧЕ без дополнительного времени.

  • Все самые яркие моменты матча Украина U-21 - Словакия U-21 доступны в режиме Live в нашем Telegram

Евро-2023 U21
27 сентября. Польша. Бельско-Бяла. Городской стадион. Начало в 18:30
Украина U21 - Словакия U21

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В статье: Украина U-21 Словакия U-21
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