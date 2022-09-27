Решающий матч. Стартовый состав украинской молодежки на матч со Словакией

Сегодня, 27 сентября, молодежная сборная Украины проведет свой ответный (условно домашний) матч плей-офф против Словакии за право сыграть на Евро-2023.

Уже известен стартовый состав нашей сборной:

Украина U-21: Трубин - Драмбаев, Сирота, Таловеров, Сыч - Михайленко, Бондаренко, Крыськив - Судаков, Сикан, Вьюнник

Запасные: Фесюн, Боль, Желизко, Бражко, Назаренко, Ярмолюк, Очеретько, Ванат, Кухаревич

Словакия U-21: Белко, Месик, Оберт, Немчик, Дятко, Кадак, Покорны, Лавринчик, Суслов, Капралик, Стрелец

Запасные: Лудга, Суля, Коша, Небыла, Мислович, Галчик, Труса, Гольян, Войтко

Напомним, что поединок начнется в 18:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

В первом матче наша команда проиграла со счетом 2:3, таким образом, украинцам сегодня нужна только победа.