Решающий матч. Стартовый состав украинской молодежки на матч со Словакией
Нам нужна только победа
uaf.ua
Сегодня, 27 сентября, молодежная сборная Украины проведет свой ответный (условно домашний) матч плей-офф против Словакии за право сыграть на Евро-2023.
Уже известен стартовый состав нашей сборной:
Украина U-21: Трубин - Драмбаев, Сирота, Таловеров, Сыч - Михайленко, Бондаренко, Крыськив - Судаков, Сикан, Вьюнник
Запасные: Фесюн, Боль, Желизко, Бражко, Назаренко, Ярмолюк, Очеретько, Ванат, Кухаревич
Словакия U-21: Белко, Месик, Оберт, Немчик, Дятко, Кадак, Покорны, Лавринчик, Суслов, Капралик, Стрелец
Запасные: Лудга, Суля, Коша, Небыла, Мислович, Галчик, Труса, Гольян, Войтко
Напомним, что поединок начнется в 18:30, а UA-Футбол проведет
В первом матче наша команда проиграла со счетом 2:3, таким образом, украинцам сегодня нужна только победа.
Популярное сейчас
- Украина - Шотландия: где и когда смотреть матч Лиги Наций
- Украина U21 - Словакия U21: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Клуб АПЛ может подписать Мудрика зимой - 50 млн не проблема
- Украина U21 - Словакия U21: когда и где смотреть онлайн плейофф за выход на Евро-2023
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет