Сикан забил три гола за молодежку. Это его первый хет-трик в карьере
Пока что выигрываем
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Молодежная сборная Украины играет свой ответный матч плей-офф против Словакии за право выхода на Евро-2023.
После поражения 2:3 на выезде, нашей команде нужна только победа.
После нулевого первого тайма украинцы забили трижды после перерыва, причем все голы забил Сикан.
Интересно, что это его первый хет-трик в карьере.
Напомним, что счет в нашем матче 3:0 к 65-й минуте, а UA-Футбол ведет
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ВСУ на Харьковщине взяли в плен первого ЧМОбика: Служу три дня - ВИДЕО
- Украина U21 - Словакия U21: когда и где смотреть онлайн плейофф за выход на Евро-2023
- Клуб АПЛ может подписать Мудрика зимой - 50 млн не проблема
- Украина U21 – Словакия U21. Анонс и прогноз на плей-офф за выход на Евро-2023
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти