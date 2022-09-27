Сикан забил три гола за молодежку. Это его первый хет-трик в карьере

Молодежная сборная Украины играет свой ответный матч плей-офф против Словакии за право выхода на Евро-2023.

После поражения 2:3 на выезде, нашей команде нужна только победа.

После нулевого первого тайма украинцы забили трижды после перерыва, причем все голы забил Сикан.

Интересно, что это его первый хет-трик в карьере.