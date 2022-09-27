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Сикан забил три гола за молодежку. Это его первый хет-трик в карьере

Молодежная сборная Украины
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Сикан забил три гола за молодежку. Это его первый хет-трик в карьере

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Молодежная сборная Украины играет свой ответный матч плей-офф против Словакии за право выхода на Евро-2023.

После поражения 2:3 на выезде, нашей команде нужна только победа.

После нулевого первого тайма украинцы забили трижды после перерыва, причем все голы забил Сикан.

Интересно, что это его первый хет-трик в карьере.

Напомним, что счет в нашем матче 3:0 к 65-й минуте, а UA-Футбол ведет тестовый онлайн поединка.

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В статье: Украина U-21 Даниил Сикан
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