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Украинская молодежка вышла на Евро-2023

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

Наша команда сыграет на таком турнире в третий раз в своей истории

Украинская молодежка вышла на Евро-2023

uaf.ua

Новина українською

Молодежная сборная Украины сыграла свой ответный матч плей-офф против Словакии за право выхода на Евро-2023.

После поражения 2:3 украинцы смогли разгромить соперника со счетом 3:0, причем все три гола забил Даниил Сикан.

Таким образом, украинская молодежка в третий раз в истории квалифицировалась на Евро. Ранее наша сборная играла на таких турнирах в 2006 и 2011 годах.

Напомним, что финальную стадию молодежного чемпионата Европы-2023 примут Грузия и Румыния. В турнире примут участие 16 команд, а пройдет он с 21 июня по 8 июля.

Отдельно отметим, что Европа будет представлена тремя командами в мужском футбольном турнире Олимпийских игр-2024 в Париже, если не считать хозяев турнира из Франции. Эти три сборные и будут определены в ходе молодежного ЕВРО-2023.

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В статье: Украина U-21
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
27.09.2022 в 21:16
это хорошо что вышла -но Ротаня надо менять там команды будут по сильнее а он не тренер а физрук -не чего хорошего от этой молодёжке с Ротанем не ждите --вылетят сразу и опять опозорются --у нас что нет тренеров или только Русик который проиграл ЧМ и все турниры и сидит не подаёт в отставку
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