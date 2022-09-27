Украинская молодежка вышла на Евро-2023

Молодежная сборная Украины сыграла свой ответный матч плей-офф против Словакии за право выхода на Евро-2023.

После поражения 2:3 украинцы смогли разгромить соперника со счетом 3:0 , причем все три гола забил Даниил Сикан.

Таким образом, украинская молодежка в третий раз в истории квалифицировалась на Евро. Ранее наша сборная играла на таких турнирах в 2006 и 2011 годах.

Напомним, что финальную стадию молодежного чемпионата Европы-2023 примут Грузия и Румыния. В турнире примут участие 16 команд, а пройдет он с 21 июня по 8 июля.

Отдельно отметим, что Европа будет представлена тремя командами в мужском футбольном турнире Олимпийских игр-2024 в Париже, если не считать хозяев турнира из Франции. Эти три сборные и будут определены в ходе молодежного ЕВРО-2023.