Украинская молодежка вышла на Евро-2023
Наша команда сыграет на таком турнире в третий раз в своей истории
uaf.ua
Молодежная сборная Украины сыграла свой ответный матч плей-офф против Словакии за право выхода на Евро-2023.
После поражения 2:3 украинцы смогли
Таким образом, украинская молодежка в третий раз в истории квалифицировалась на Евро. Ранее наша сборная играла на таких турнирах в 2006 и 2011 годах.
Напомним, что финальную стадию молодежного чемпионата Европы-2023 примут Грузия и Румыния. В турнире примут участие 16 команд, а пройдет он с 21 июня по 8 июля.
Отдельно отметим, что Европа будет представлена тремя командами в мужском футбольном турнире Олимпийских игр-2024 в Париже, если не считать хозяев турнира из Франции. Эти три сборные и будут определены в ходе молодежного ЕВРО-2023.
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