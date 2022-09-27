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Павелко: сборная Ротаня дала победный ответ всем скептикам и критикам, не верившим в команду

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Украинская молодежка пробилась на евро-2023

Павелко: сборная Ротаня дала победный ответ всем скептикам и критикам, не верившим в команду

Фото Володимира Раснера - УАФ

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал выход молодежной сборной Украины на Евро-2023 U-21.

"Молодежная сборная блестяще побеждает соперника в ответном матче плей-офф Евро-2023.

Команда Руслана Ротаня дарит нашим воинам, которые в эти дни отстаивают независимость нашего государства, и всей Украине путевку в финальную часть турнира.

Третий раз в истории сборной U-21 сине-желтые примут участие в решающей стадии континентального первенства, которое пройдет в июне-июле 2023 года в Грузии и Румынии.

И напомню, именно на этом турнире будет определяться представительство от Европы на футбольном турнире на Олимпиаде-2024 в Париже.

Накануне матча имел возможность встретиться с командой и собственными глазами увидел, насколько мощным было боевое настроение всех футболистов и их вера в победу.

Сегодня сборная Руслана Ротаня дала победный ответ всем скептикам и критикам, не верившим в команду.

Спасибо за мощную поддержку сборной и поздравляю с успехом болельщиков.

Поздравляю футболистов, тренерский штаб во главе с Русланом Ротанем и всю футбольную Украину с победой. Слава Героям. Слава ВСУ. Слава Украине", – написал Павелко в Фейсбук.

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В статье: Украина U-21 Андрей Павелко
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