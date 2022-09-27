Трубин: Мы знали и понимали, что сильнее Словакии в любом аспекте игры
Команда пробилась на Евро-2023
Фото прес-служби УАФ
Голкипер молодежной сборной Украины Анатолий Трубин в эфире "Суспільного" прокомментировал
"Когда выходит одно целое, кулак, команда – неважно, какое поле и какая погода. И неважно, кто именно вышел в стартовом составе, запасные тоже сыграли свою роль. Да, в некоторых моментах нам было неудобно, но с таким безумным желанием это все неважно.
Мы знали и понимали, что сильнее соперника в любом аспекте игры. Но в первом матче не было командной игры в плане отбора, энергии и желания. В первой встрече они нас обыграли в желании. Но мы сделали выводы и расставили точки – кто и куда идет", - сказал Трубин.
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