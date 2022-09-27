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Трубин: Мы знали и понимали, что сильнее Словакии в любом аспекте игры

Молодежная сборная Украины
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Команда пробилась на Евро-2023

Трубин: Мы знали и понимали, что сильнее Словакии в любом аспекте игры

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Голкипер молодежной сборной Украины Анатолий Трубин в эфире "Суспільного" прокомментировал победу над Словакией (3:0) и выход на Евро-2023.

"Когда выходит одно целое, кулак, команда – неважно, какое поле и какая погода. И неважно, кто именно вышел в стартовом составе, запасные тоже сыграли свою роль. Да, в некоторых моментах нам было неудобно, но с таким безумным желанием это все неважно.

Мы знали и понимали, что сильнее соперника в любом аспекте игры. Но в первом матче не было командной игры в плане отбора, энергии и желания. В первой встрече они нас обыграли в желании. Но мы сделали выводы и расставили точки – кто и куда идет", - сказал Трубин.

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В статье: Украина U-21 Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
Трибуна

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