Трубин: Мы знали и понимали, что сильнее Словакии в любом аспекте игры

Голкипер молодежной сборной Украины Анатолий Трубин в эфире "Суспільного" прокомментировал победу над Словакией (3:0) и выход на Евро-2023.

"Когда выходит одно целое, кулак, команда – неважно, какое поле и какая погода. И неважно, кто именно вышел в стартовом составе, запасные тоже сыграли свою роль. Да, в некоторых моментах нам было неудобно, но с таким безумным желанием это все неважно.

Мы знали и понимали, что сильнее соперника в любом аспекте игры. Но в первом матче не было командной игры в плане отбора, энергии и желания. В первой встрече они нас обыграли в желании. Но мы сделали выводы и расставили точки – кто и куда идет", - сказал Трубин.