Ротань: Не зацикливаюсь на контракте. Это разговор не сегодняшнего дня

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал победу над Словакией (3:0) и выход команды на Евро-2023.

– Игра Словакии? Мы за первую игру и за первый тайм второго матча немного выучили друг друга и понимали перед вторым поединком, что места в центре поля они нашим игрокам не дадут.

Искали пространство с флангов, переводя с фланга на фланг. Во втором тайме добавили ротаций, играли с одной шестеркой и двумя восьмерками. Восьмерки должны были смещаться на ротации, и за счет этого мы создавали большинство и пространство в атаке. Полагаю, что у нас это получилось.

Выход Таловерова? Понимаете, нельзя так говорить, что из-за этого победили. Я считаю, что у нас очень сильные центральные защитники. И из-за одного матча нельзя говорить, что кто-то лучше сыграл, кто-то хуже. Это молодые футболисты, они совершили ошибки, и мы не должны их упрекать за них. Я в защитниках уверен, и следующем матче у каждого из них будет шанс сыграть, если им доверят, они конкурируют, борются за свое место, поэтому это нормально. Поэтому я горжусь не только защитниками, но и всей командой.

– Боялись расслабленности игроков при счете 3:0?

– Только не сегодня. Я видел их желание попасть на чемпионат Европы. И, честно говоря, перед игрой я был уверен, что они попадут на Евро. Они заслуживали этого перед турниром и, прежде всего, своей игрой. Они это сделали, это их победа.

– Что означает выход на Евро-2023?

– Я на этом не зацикливаюсь. Ребятам сказал, что я молодой тренер, они – молодые игроки, и мы совершаем совместно какие-то ошибки, какие-то вещи делаем правильно. Вместе растем, поэтому горжусь ребятами. Хочу сказать родителям ребят, что их воспитание – ребята действительно заслуживают выхода на Евро, трофеи. Эти ребята действительно имеют хорошее воспитание от родителей.

Контракт? На этом неправильно зацикливаться. Главное – ребята на Евро, будет вечер – будет какой-то привкус. Думаю, это разговор не сегодняшнего дня.

Ребята заслужили празднование. Сегодня отпразднуют, а завтра разъедутся по клубам. У них напряженный график, к сожалению, такая судьба выпала из-за войны, переезды и перелеты, они почти не видят родных, всегда на колесах. Поэтому им нужна эта пауза, эмоции, и они заслужили их для всей Украины и наших воинов, которые дают возможность нам играть и побеждать.