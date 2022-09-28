"Словакия нас разозлила". Сикан - о победе молодежки и выходе на Евро-2023
Нападающий стал героем встречи
Фото прес-служби УАФ
Нападающий молодежной сборной Украины Даниил Сикан прокомментировал победу над Словакией (3:0) и выход на Евро-2023 (U-21). Напомним, что Сикан стал героем поединка, оформив хет-трик.
"Настроились как на последний матч. Потому что там [в Словакии] мы проиграли 2:3, и нас разозлила Словакия: как они вели и конце игры. Я их понимаю, они победили в первом матче 3:2, и во второй себя так не вели, как в первой. Они не так сражались. Мы этим воспользовались, потому что у нас было настроение, и все хотели победить. Все хотим на Евро, и помогаем всей Украине, как и Вооруженные Силы.
В первом тайме мы хорошо готовили атаки, но нам чуть-чуть не хватило завершения. Перед вторым таймом нам уже сказал Руслан Ротань, что надо играть спокойно, что у нас впереди еще 45 минут, и мы воспользовались этим и сделали счет.
Это сборная, здесь хорошее настроение и всегда хочется забивать за эту страну, потому что она самая сильная.
Эта победа очень дорого стоит для Украины и украинского народа, потому что мы будем представлять свою страну, которая во время войны может прогрессировать, выигрывать и соревноваться на очень высоком уровне", - сказал Сикан.
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