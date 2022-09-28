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Топ-3 и выход на Олимпиаду. Трубин назвал цель украинской молодежки на Евро-2023

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Вышли на Евро. Теперь нужно доказывать дальше

Топ-3 и выход на Олимпиаду. Трубин назвал цель украинской молодежки на Евро-2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер молодежной сборной Украины U-21 Анатолий Трубин рассказал, какие цели будут ставиться перед командой на Евро-2023.

"Евро — это витрина для футболистов, все будут смотреть, что собраны самые перспективные и молодые игроки. Мы будем с нетерпением ждать этого события, будем готовиться.

Еще много времени, но нужно еще больше работать и выходить на Олимпиаду. Это наша цель", — сказал Трубин.

Напомним, что турнир пройдет с 21 июня по 8 июля.

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В статье: Украина U-21 Анатолий Трубин
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Источник:
Суспільне

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