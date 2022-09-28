Топ-3 и выход на Олимпиаду. Трубин назвал цель украинской молодежки на Евро-2023

Голкипер молодежной сборной Украины U-2 1 Анатолий Трубин рассказал, какие цели будут ставиться перед командой на Евро-2023.

"Евро — это витрина для футболистов, все будут смотреть, что собраны самые перспективные и молодые игроки. Мы будем с нетерпением ждать этого события, будем готовиться.

Еще много времени, но нужно еще больше работать и выходить на Олимпиаду. Это наша цель", — сказал Трубин.

Напомним, что турнир пройдет с 21 июня по 8 июля.