Топ-3 и выход на Олимпиаду. Трубин назвал цель украинской молодежки на Евро-2023
Вышли на Евро. Теперь нужно доказывать дальше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер
"Евро — это витрина для футболистов, все будут смотреть, что собраны самые перспективные и молодые игроки. Мы будем с нетерпением ждать этого события, будем готовиться.
Еще много времени, но нужно еще больше работать и выходить на Олимпиаду. Это наша цель", — сказал Трубин.
Напомним, что турнир пройдет с 21 июня по 8 июля.
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Источник:Суспільне
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