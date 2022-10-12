Украинская молодежка планирует провести в середине ноября тренировочный сбор

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Руслан Ротань рассказал о планах проведения тренировочного сбора в конце года. По словам наставника молодежной команды, вызов получат легионеры и футболисты, имеющие малое количество времени в сборной.

"Мы планируем сбор с 15 по 23 ноября, но для этого должны сложиться некоторые факторы — в Украине в это время будет в разгаре соревновательный цикл…

Мы не можем пренебрегать интересами клубов, потому что именно они готовят футболистов для сборных. Чем стабильнее будут клубы, тем лучше для нас. В этой ситуации приняли следующее решение: на сбор в ноябре позовем всех наших легионеров (возможно, среди них будут и новые имена), а также игроков УПЛ, которых согласятся отпустить клубы.

Мы все понимаем, поэтому даже не поднимаем вопрос по поводу стабильно выступающих в основе футболистов или просто иногда выходят на замену. Другое дело – ребята, которые вообще не играют, а преимущественно только тренируются. Полагаю, этот сбор пойдет им только на пользу.

В целом к ​​нашей просьбе относятся с пониманием. К примеру, Рух и Черноморец в наших интересах вообще согласились сдвинуть свой матч на несколько дней. Есть определенные нюансы по другим командам, но я надеюсь, что они разрешатся положительно. Мы понимаем, что это не официальная дата ФИФА (клубы вправе отпускать только участников чемпионата мира), но, по моей информации, в ноябре собираются все сборные, которые едут на молодежное Евро. Не хочется со старта давать всем им фору.

Сразу хочу сказать, что как бы ни закончилась эта история, мы не будем ни в чем винить клубы и УПЛ. Они всегда шли нам навстречу. Надеюсь, так будет и на этот раз, потому что все прекрасно понимают, что в наше сложное время любой матч любой команды на международной арене – это лишняя возможность напомнить миру, что у нас идет война", - сказал Ротань.