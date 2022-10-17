Ротань: Наши футболисты хотят сыграть с сильнейшими сборными

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от жеребьевки финальной части чемпионата Европы-2023 (U-21), которая состоится во вторник, 18 октября.

— Руслан Петрович, Украина попала в четвертую корзину. Проанализировали ли варианты с потенциальными соперниками? Какие из них желательны?

— Те команды, которые мы сможем победить. Главное, что наши футболисты хотят сыграть с сильнейшими сборными. Это свидетельствует лишь о том, что ребята уверены в своих силах, они не боятся играть против кого-либо. Пожалуй, это и есть самый главный результат отборочного цикла. Причем ключевое здесь – именно играть, а не драться.

У меня уже есть минимальное досье на всех участников молодежного Евро.

— Какие сборные, на ваш взгляд, самые опасные, а значит, могут считаться фаворитами турнира?

— На самом деле, их очень много. Похоже, впервые на такой форум попали все без исключения топовые команды Европы. Мы хорошо знаем сборную Франции, с которой мы встречались в отборе. Я не раз подчеркивал, что именно эта команда была лидером квалификации почти по всем статистическим показателям. Я видел игру испанцев, когда мы готовились к Словакии. Традиционно крепкие сборные в Португалии и Германии. Я вам назвал только представителей первой корзины, а есть и Италия и Англия, Бельгия и Нидерланды.

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— В третий раз в истории, после 2006-го и 2011-го, молодежная сборная Украины пробилась на Евро. Это большой прорыв для нашего футбола?

— Конечно, приятно, что после продолжительного перерыва наши футболисты смогут выступить на столь престижном форуме. Я считаю, что у нас очень хорошая молодежь, и она заслужила это право. Приложим максимальные усилия, чтобы достойно сыграть в финальном турнире.

— Там еще будут разыгрываться пропуска от Европы на Олимпийские игры 2024 года во Франции…

— Да, это тоже добавляет мотивации. В то же время, такая задача требует улучшения по всем направлениям подготовки. Именно над этим мы тоже сейчас работаем.

— С эмоциями после Словакии уже справились?

— Мы в команде сразу договорились: радуемся день - работаем дальше. Особенно это касается наших футболистов, вернувшихся в клубы и продолживших решать там свои турнирные задачи.

Вижу, что подавляющее большинство из них уехало из молодежи в отличном тонусе. Мы продолжаем следить за каждым игроком, присматриваемся к потенциальным новичкам, поддерживаем с ними постоянную связь. Словом, праздновать особо времени нет. Работа продолжается.

Готовясь к финальному раунду Евро, мы не должны забывать и о том, что уже в сентябре будущего года стартует новый цикл для новой молодежки, поэтому перед нами стоит непростая задача. Параллельно нужно работать на перспективу. К тому же, судя по нынешней ситуации, мы не исключаем, что некоторые наши лидеры в любой момент могут пойти на повышение. Поэтому нужно постоянно смотреть в завтрашний день, – подытожил Ротань.