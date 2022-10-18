Соперники для команды Ротаня. Сегодня состоится жеребьевка молодежного Евро-2023

Сегодня, 18 октября, в 19:00 в румынском Бухаресте состоится жеребьевка финального раунда Евро-2023 (U-21).

Всего в ней примет участие 16 команд: хозяева турнира Грузия и Румыния, 9 победителей квалификационных групп, лучшая вторая команда и четыре победителя плей-офф, среди которых и сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня.

Сборные будут распределены по четырем корзинам согласно их рейтингу УЕФА (U-21). Украинская команда попала в четвертую корзину. Кроме того, с целью оптимизации расписания матчей ассоциациям-хозяевам предоставлены позиции A1 и B1 соответственно.

Корзины посева Евро-2023 (U-21)

Корзина 1

Испания (коэффициент 41,837)

Португалия (40,130)

Германия (обладатели титула, 39,668)

Франция (37,887)

Корзина 2

Нидерланды (36,626)

Англия (35,798)

Италия (35,244)

Румыния (хозяева, позиция B1, 32,414)

Корзина 3

Хорватия (31,945)

Швейцария (31,744)

Бельгия (31,550)

Чехия (30,455)

Корзина 4

Украина (29,362)

Норвегия (27,872)

Израиль (25,732)

Грузия (хозяева, позиция А1, 24,442)

Напомним, две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Финальные игры пройдут с 21 июня по 8 июля 2023 года.