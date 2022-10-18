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Соперники для команды Ротаня. Сегодня состоится жеребьевка молодежного Евро-2023

Молодежная сборная Украины
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Мероприятие пройдет в Румынии

Соперники для команды Ротаня. Сегодня состоится жеребьевка молодежного Евро-2023

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Сегодня, 18 октября, в 19:00 в румынском Бухаресте состоится жеребьевка финального раунда Евро-2023 (U-21).

Всего в ней примет участие 16 команд: хозяева турнира Грузия и Румыния, 9 победителей квалификационных групп, лучшая вторая команда и четыре победителя плей-офф, среди которых и сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня.

Сборные будут распределены по четырем корзинам согласно их рейтингу УЕФА (U-21). Украинская команда попала в четвертую корзину. Кроме того, с целью оптимизации расписания матчей ассоциациям-хозяевам предоставлены позиции A1 и B1 соответственно.

Корзины посева Евро-2023 (U-21)

Корзина 1

  • Испания (коэффициент 41,837)
  • Португалия (40,130)
  • Германия (обладатели титула, 39,668)
  • Франция (37,887)

Корзина 2

  • Нидерланды (36,626)
  • Англия (35,798)
  • Италия (35,244)
  • Румыния (хозяева, позиция B1, 32,414)

Корзина 3

  • Хорватия (31,945)
  • Швейцария (31,744)
  • Бельгия (31,550)
  • Чехия (30,455)

Корзина 4

  • Украина (29,362)
  • Норвегия (27,872)
  • Израиль (25,732)
  • Грузия (хозяева, позиция А1, 24,442)

Напомним, две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Финальные игры пройдут с 21 июня по 8 июля 2023 года.

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В статье: Украина U-21
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Источник:
uaf.ua

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