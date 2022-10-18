Соперники для команды Ротаня. Сегодня состоится жеребьевка молодежного Евро-2023
Мероприятие пройдет в Румынии
Фото: пресс-служба УАФ
Сегодня, 18 октября, в 19:00 в румынском Бухаресте состоится жеребьевка финального раунда Евро-2023 (U-21).
Всего в ней примет участие 16 команд: хозяева турнира Грузия и Румыния, 9 победителей квалификационных групп, лучшая вторая команда и четыре победителя плей-офф, среди которых и сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня.
Сборные будут распределены по четырем корзинам согласно их рейтингу УЕФА (U-21). Украинская команда попала в четвертую корзину. Кроме того, с целью оптимизации расписания матчей ассоциациям-хозяевам предоставлены позиции A1 и B1 соответственно.
Корзины посева Евро-2023 (U-21)
Корзина 1
- Испания (коэффициент 41,837)
- Португалия (40,130)
- Германия (обладатели титула, 39,668)
- Франция (37,887)
Корзина 2
- Нидерланды (36,626)
- Англия (35,798)
- Италия (35,244)
- Румыния (хозяева, позиция B1, 32,414)
Корзина 3
- Хорватия (31,945)
- Швейцария (31,744)
- Бельгия (31,550)
- Чехия (30,455)
Корзина 4
- Украина (29,362)
- Норвегия (27,872)
- Израиль (25,732)
- Грузия (хозяева, позиция А1, 24,442)
Напомним, две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Финальные игры пройдут с 21 июня по 8 июля 2023 года.
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