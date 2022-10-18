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Украинская молодежка узнала соперников по группе Евро-2023 (U-21)

Молодежная сборная Украины
(4 голосов)

Легких соперников тут точно не будет

Украинская молодежка узнала соперников по группе Евро-2023 (U-21)

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Молодежная сборная Украины узнала соперников по группе по финальному турниру молодежного Евро-2023 (U-21).

Жеребьевка состоялась сегодня, 18 октября, в румынском Бухаресте.

Всего в жеребьевке приняли участие 16 команд – сборная Украины жеребилось из 4-й корзины.

В итоге, команда Ротаня попала в группу B: Румыния, Украина, Испания и Хорватия.

Напомним, что турнир пройдетв Грузии и Румынии - две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Финальные игры пройдут с 21 июня по 8 июля 2023 года.

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В статье: Украина U-21
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