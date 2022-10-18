Стал известен календарь сборной Украины U-21 на Евро-2023
Вполне удобный календарь
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стал известен календарь молодежной сборной Украины
Все матчи группы пройдут в румынском Бухаресте.
21.06.2023
Румыния - Испания
Украина — Хорватия
24.06.2023
Румыния — Украина
Испания - Хорватия
27.06.2023
Хорватия - Румыния
Испания — Украина
Отметим, что из группы выйдут команды, которые займут два первых места.
По сетке плей-офф победители группы С выйдут на победителей группы А (Грузия, Португалия, Бельгия, Нидерланды).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Верес, Заря и Александрия синхронно побеждают аутсайдеров. Таблица и результаты тура УПЛ
- Генсек УАФ был задержан на границе Украины. Олег Протасов назвал это местью россиян
- Металлист сыграет с Динамо и Днепром-1, тяжелые матчи Барсы. Расписание футбола на 17-23 октября
- Ротань - о жеребьевке Евро-2023: Не скажу, что очень тяжелая группа
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн