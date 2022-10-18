Стал известен календарь сборной Украины U-21 на Евро-2023

Стал известен календарь молодежной сборной Украины в группе Евро-2023 .

Все матчи группы пройдут в румынском Бухаресте.

21.06.2023

Румыния - Испания

Украина — Хорватия

24.06.2023

Румыния — Украина

Испания - Хорватия

27.06.2023

Хорватия - Румыния

Испания — Украина

Отметим, что из группы выйдут команды, которые займут два первых места.

По сетке плей-офф победители группы С выйдут на победителей группы А (Грузия, Португалия, Бельгия, Нидерланды).