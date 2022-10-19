Тренер сборной Хорватии U-21: Румыния и Украина точно не сильнее нас
Игорь Бищан оценил жеребьевку Евро-2023
Фото: uefa.com
Главный тренер сборной Хорватии U-21 Игор Бищан прокомментировал результаты жеребьевки Евро-2023 U-21. Напомним, хорватская команда сыграет в одной группе с Украиной, Румынией и Испанией.
"Мы можем быть удовлетворены жребием. Нам выпали Румыния, Украина и Испания. Конечно, испанцы выделяются и являются фаворитами группы, а вот Румыния и Украина точно не сильнее нас. Хотя против Румынии будет очень тяжело играть, потому что у хозяина всегда есть большая поддержка публики.
Как бы то ни было, результаты жеребьевки усилили наш оптимизм по выходу в четвертьфинал. Остается еще много времени на подготовку к Евро-2023. Главное – подвести команду к турниру в лучшей форме. Тогда мы будем конкурентоспособны. В общем, мы верим в наших ребят и верим, что сможем выйти из группы", – сказал Игор Бищан.
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