Защитник сборной Украины U-21: Группа нормальная, можно играть

Защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал итоги жеребьевки финальной части Евро-2023 (U-21).

"Много не буду говорить, скажу только то, что на таком уровне, как финальная часть чемпионата Европы, слабых соперников нет, поэтому группа у нас нормальная, можно играть. Нужно готовиться, работать и постараться выйти в четвертьфинал, в этом нет ничего невозможного.

Мы уже видели некоторые матчи наших будущих соперников, все в наших руках", – сказал Таловеров.