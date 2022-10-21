Защитник сборной Украины U-21: Группа нормальная, можно играть
Он отметил, что на уровне Евро нет слабых соперников
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - невідомий
Защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал итоги жеребьевки финальной части Евро-2023 (U-21).
"Много не буду говорить, скажу только то, что на таком уровне, как финальная часть чемпионата Европы, слабых соперников нет, поэтому группа у нас нормальная, можно играть. Нужно готовиться, работать и постараться выйти в четвертьфинал, в этом нет ничего невозможного.
Мы уже видели некоторые матчи наших будущих соперников, все в наших руках", – сказал Таловеров.
Напомним, украинская молодежка встретится с Испанией, Румынией и Хорватией.
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