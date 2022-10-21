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Защитник сборной Украины U-21: Группа нормальная, можно играть

Молодежная сборная Украины
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Он отметил, что на уровне Евро нет слабых соперников

Защитник сборной Украины U-21: Группа нормальная, можно играть

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - невідомий

Новина українською

Защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал итоги жеребьевки финальной части Евро-2023 (U-21).

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"Много не буду говорить, скажу только то, что на таком уровне, как финальная часть чемпионата Европы, слабых соперников нет, поэтому группа у нас нормальная, можно играть. Нужно готовиться, работать и постараться выйти в четвертьфинал, в этом нет ничего невозможного.

Мы уже видели некоторые матчи наших будущих соперников, все в наших руках", – сказал Таловеров.

Напомним, украинская молодежка встретится с Испанией, Румынией и Хорватией.

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В статье: Украина U-21 Максим Таловеров
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Источник:
УАФ

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