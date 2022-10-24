Судаков - о жеребьевке молодежного Евро: Могло быть и хуже, могло быть и лучше
Также хавбек говорит, что команда может занять первое место в группе
Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов
Хавбек "Шахтер" и
"Жеребьевка могла быть и хуже, и лучше, но я рад, что из второй корзины нам выпала Румыния. Хорватия – не подарок, а Испания будет считаться фаворитом нашей группы. Однако считаю, что соперники у нас примерно одного уровня, со всеми можно играть и побеждать.
Думаю, нам по силам занять первое место в группе, но это при условии, что нам удастся показать свой лучший футбол", — сказал Судаков.
Напомним, украинская молодежка встретится в своей группе с Испанией, Румынией и Хорватией.
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