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Судаков - о жеребьевке молодежного Евро: Могло быть и хуже, могло быть и лучше

Молодежная сборная Украины
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Также хавбек говорит, что команда может занять первое место в группе

Судаков - о жеребьевке молодежного Евро: Могло быть и хуже, могло быть и лучше

Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Хавбек "Шахтер" и молодежной сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал итоги жеребьевки финальной части Евро-2023 (U-21).

"Жеребьевка могла быть и хуже, и лучше, но я рад, что из второй корзины нам выпала Румыния. Хорватия – не подарок, а Испания будет считаться фаворитом нашей группы. Однако считаю, что соперники у нас примерно одного уровня, со всеми можно играть и побеждать.

Думаю, нам по силам занять первое место в группе, но это при условии, что нам удастся показать свой лучший футбол", — сказал Судаков.

Напомним, украинская молодежка встретится в своей группе с Испанией, Румынией и Хорватией.

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В статье: Украина U-21 Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
УАФ

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