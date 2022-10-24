Судаков - о жеребьевке молодежного Евро: Могло быть и хуже, могло быть и лучше

Хавбек "Шахтер" и молодежной сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал итоги жеребьевки финальной части Евро-2023 (U-21).

"Жеребьевка могла быть и хуже, и лучше, но я рад, что из второй корзины нам выпала Румыния. Хорватия – не подарок, а Испания будет считаться фаворитом нашей группы. Однако считаю, что соперники у нас примерно одного уровня, со всеми можно играть и побеждать.

Думаю, нам по силам занять первое место в группе, но это при условии, что нам удастся показать свой лучший футбол", — сказал Судаков.

Напомним, украинская молодежка встретится в своей группе с Испанией, Румынией и Хорватией.