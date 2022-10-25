Бражко: Конечно, проходных матчей на молодежном Евро не будет
Игрок сборной Украины U-21 - о жеребьевке турнира
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Зари" и молодежной сборной Украины Владимир Бражко прокомментировал итоги жеребьевки финальной части Евро-2023 (U-21).
"На чемпионате Европы собираются лучшие сборные континента. Конечно, проходных матчей на турнире не будет, нужно будет выкладываться по полной. Наша команда будет стремиться победить в каждом поединке своего квартета, чтобы порадовать всех украинцев. Важно верить в свои силы", - цитирует футболиста. официальный сайт УАФ.
Напомним, украинская молодежка встретится с Испанией, Румынией и Хорватией.
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Источник:УАФ
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