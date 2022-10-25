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Бражко: Конечно, проходных матчей на молодежном Евро не будет

Молодежная сборная Украины
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Игрок сборной Украины U-21 - о жеребьевке турнира

Бражко: Конечно, проходных матчей на молодежном Евро не будет

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник "Зари" и молодежной сборной Украины Владимир Бражко прокомментировал итоги жеребьевки финальной части Евро-2023 (U-21).

"На чемпионате Европы собираются лучшие сборные континента. Конечно, проходных матчей на турнире не будет, нужно будет выкладываться по полной. Наша команда будет стремиться победить в каждом поединке своего квартета, чтобы порадовать всех украинцев. Важно верить в свои силы", - цитирует футболиста. официальный сайт УАФ.

Напомним, украинская молодежка встретится с Испанией, Румынией и Хорватией.

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В статье: Украина U-21 Заря (Луганск) Владимир Бражко
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Источник:
УАФ

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