Бражко: Конечно, проходных матчей на молодежном Евро не будет

Полузащитник "Зари" и молодежной сборной Украины Владимир Бражко прокомментировал итоги жеребьевки финальной части Евро-2023 (U-21).

"На чемпионате Европы собираются лучшие сборные континента. Конечно, проходных матчей на турнире не будет, нужно будет выкладываться по полной. Наша команда будет стремиться победить в каждом поединке своего квартета, чтобы порадовать всех украинцев. Важно верить в свои силы", - цитирует футболиста. официальный сайт УАФ.