Трубин - о жеребьевке Евро-2023: Нас ждет интересная и интригующая борьба

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины U-21 Анатолий Трубин прокомментировал жеребьевку финальной части Евро-2023 (U-21). Напомним, украинская молодежка попала в группу В, где сыграет с Испанией, Румынией и Хорватией.

"Группа у нас очень сильная. На выход в плей-офф будут претендовать все команды, поэтому нас ждет интересная и интригующая борьба. Все захотят проявить себя на Евро, ведь это витрина молодежного футбола.

Могу точно сказать, что сборная Украины сделает все, чтобы обрадовать своих соотечественников", - приводит слова голкипера пресс-служба УАФ.