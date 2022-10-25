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Трубин - о жеребьевке Евро-2023: Нас ждет интересная и интригующая борьба

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Сборная Украины U-21 сыграет с Испанией, Румынией и Хорватией

Трубин - о жеребьевке Евро-2023: Нас ждет интересная и интригующая борьба

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины U-21 Анатолий Трубин прокомментировал жеребьевку финальной части Евро-2023 (U-21). Напомним, украинская молодежка попала в группу В, где сыграет с Испанией, Румынией и Хорватией.

"Группа у нас очень сильная. На выход в плей-офф будут претендовать все команды, поэтому нас ждет интересная и интригующая борьба. Все захотят проявить себя на Евро, ведь это витрина молодежного футбола.

Могу точно сказать, что сборная Украины сделает все, чтобы обрадовать своих соотечественников", - приводит слова голкипера пресс-служба УАФ.

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В статье: Украина U-21 Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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