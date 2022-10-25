Мудрик: Нас не считают фаворитами на Евро-2023, это может сыграть нам на руку

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик оценил жеребьевку финальной части молодежного Евро-2023 (U-21). Напомним, сине-желтые попали в группу В, где сыграют с Испанией, Румынией и Хорватией.

"На таком турнире каждый может удивить, это касается и нашей группы. Все считают, что сложнейший матч будет против Испании, но я думаю, что и с Румынией, и с Хорватией тоже будет непросто. Но очень надеюсь, что главным открытием турнира станет сборная Украины.

Нас не считают фаворитами, и это может сыграть нам на руку", - сказал Мудрик в комментарии пресс-службе УАФ.