Мудрик: Нас не считают фаворитами на Евро-2023, это может сыграть нам на руку
Вингер - о жеребьевки молодежного чемпионата Европы
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик оценил жеребьевку финальной части молодежного Евро-2023 (U-21). Напомним, сине-желтые попали в группу В, где сыграют с Испанией, Румынией и Хорватией.
"На таком турнире каждый может удивить, это касается и нашей группы. Все считают, что сложнейший матч будет против Испании, но я думаю, что и с Румынией, и с Хорватией тоже будет непросто. Но очень надеюсь, что главным открытием турнира станет сборная Украины.
Нас не считают фаворитами, и это может сыграть нам на руку", - сказал Мудрик в комментарии пресс-службе УАФ.
Добавим, что Мудрик не принимал участие в последних матчах молодежной команды, поскольку вызывался в ряды взрослой сборной.
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