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Мудрик: Нас не считают фаворитами на Евро-2023, это может сыграть нам на руку

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Вингер - о жеребьевки молодежного чемпионата Европы

Мудрик: Нас не считают фаворитами на Евро-2023, это может сыграть нам на руку

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик оценил жеребьевку финальной части молодежного Евро-2023 (U-21). Напомним, сине-желтые попали в группу В, где сыграют с Испанией, Румынией и Хорватией.

"На таком турнире каждый может удивить, это касается и нашей группы. Все считают, что сложнейший матч будет против Испании, но я думаю, что и с Румынией, и с Хорватией тоже будет непросто. Но очень надеюсь, что главным открытием турнира станет сборная Украины.

Нас не считают фаворитами, и это может сыграть нам на руку", - сказал Мудрик в комментарии пресс-службе УАФ.

Добавим, что Мудрик не принимал участие в последних матчах молодежной команды, поскольку вызывался в ряды взрослой сборной.

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В статье: Украина U-21 Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
УАФ

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