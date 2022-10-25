Кухаревич: Если сумеем показать свои лучшие качества, то сможем выйти в 1/4 финала молодежного Евро

Форвард молодежной сборной Украины Николай Кухаревич прокомментировал итоги жеребьевки финальной части Евро-2023 (U-21).

" На такой стадии соревнований слабых соперников быть не может.

Но если сборная Украины сумеет показать все свои лучшие качества, то ей по силам выполнить задачу-минимум, а это - выйти в четвертьфинал турнира", — сказал Кухаревич.