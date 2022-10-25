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Кухаревич: Если сумеем показать свои лучшие качества, то сможем выйти в 1/4 финала молодежного Евро

Молодежная сборная Украины
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Главное - показать, на что способны

Кухаревич: Если сумеем показать свои лучшие качества, то сможем выйти в 1/4 финала молодежного Евро

fcrukh.com

Новина українською

Форвард молодежной сборной Украины Николай Кухаревич прокомментировал итоги жеребьевки финальной части Евро-2023 (U-21).

" На такой стадии соревнований слабых соперников быть не может.

Но если сборная Украины сумеет показать все свои лучшие качества, то ей по силам выполнить задачу-минимум, а это - выйти в четвертьфинал турнира", — сказал Кухаревич.

Напомним, украинская молодежка встретится в своей группе с Испанией, Румынией и Хорватией.

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В статье: Украина U-21 Николай Кухаревич
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Источник:
УАФ

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