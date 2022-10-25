Кухаревич: Если сумеем показать свои лучшие качества, то сможем выйти в 1/4 финала молодежного Евро
Главное - показать, на что способны
fcrukh.com
Форвард
" На такой стадии соревнований слабых соперников быть не может.
Но если сборная Украины сумеет показать все свои лучшие качества, то ей по силам выполнить задачу-минимум, а это - выйти в четвертьфинал турнира", — сказал Кухаревич.
Напомним, украинская молодежка встретится в своей группе с Испанией, Румынией и Хорватией.
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Источник:УАФ
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