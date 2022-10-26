Ванат: Сборную Украины никто испугает, у нас есть хорошие шансы на Евро
Форвард – о перспективах сине-желтых на молодежном Евро
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Нападающий "Динамо" и сборной Украины U-21 Владислав Ванат оценил жеребьевку финальной части молодежного Евро-2023 (U-21).
"У нас подобралась любопытная группа с сильными соперниками. Но сборную Украины никто не испугает, если мы будем играть в свой футбол. Уверен, что у нас есть хорошие шансы достойно представить страну на столь большом футбольном форуме", - заявил Ванат в комментарии пресс-службе УАФ.
Напомним, команда Руслана Ротаня попала в группу В, где сыграет с Испанией, Румынией и Хорватией.
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Источник:УАФ
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