Ванат: Сборную Украины никто испугает, у нас есть хорошие шансы на Евро

Нападающий "Динамо" и сборной Украины U-21 Владислав Ванат оценил жеребьевку финальной части молодежного Евро-2023 (U-21).

"У нас подобралась любопытная группа с сильными соперниками. Но сборную Украины никто не испугает, если мы будем играть в свой футбол. Уверен, что у нас есть хорошие шансы достойно представить страну на столь большом футбольном форуме", - заявил Ванат в комментарии пресс-службе УАФ.