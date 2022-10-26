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Ванат: Сборную Украины никто испугает, у нас есть хорошие шансы на Евро

Молодежная сборная Украины
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Форвард – о перспективах сине-желтых на молодежном Евро

Ванат: Сборную Украины никто испугает, у нас есть хорошие шансы на Евро

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Нападающий "Динамо" и сборной Украины U-21 Владислав Ванат оценил жеребьевку финальной части молодежного Евро-2023 (U-21).

"У нас подобралась любопытная группа с сильными соперниками. Но сборную Украины никто не испугает, если мы будем играть в свой футбол. Уверен, что у нас есть хорошие шансы достойно представить страну на столь большом футбольном форуме", - заявил Ванат в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, команда Руслана Ротаня попала в группу В, где сыграет с Испанией, Румынией и Хорватией.

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В статье: Украина U-21 Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
УАФ

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