Сыч: На Евро-2023 едем не отбывать номер, а добиваться результата
У игроков молодежки серьезные намерения
Фото: ФК "Рух"
Защитник
“Соперники у нас хорошие. В таких соревнованиях априори слабых оппонентов не бывает, так что будет нелегко.
Но сборная Украины едет не отбывать номер, а добиваться результата. Интересно будет сразиться с Испанией, Румынией и Хорватией»”, - сказал Сыч.
Отметим, что сборная Украины U-21 благодаря победе над Словакией в плей-офф отбора квалифицировалась на Евро-2023. Континентальное молодежное первенство состоится в период с 9 июня по 2 июля следующего года в Румынии и Грузии. Подопечные Руслана Ротаня сойдутся в квартете B с Румынией, Испанией и Хорватией.
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