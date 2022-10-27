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Сыч: На Евро-2023 едем не отбывать номер, а добиваться результата

Молодежная сборная Украины
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У игроков молодежки серьезные намерения

Сыч: На Евро-2023 едем не отбывать номер, а добиваться результата

Фото: ФК "Рух"

Новина українською

Защитник молодежной сборной Украины Алексей Сыч прокомментировал итоги жеребьевки финальной части Евро-2023 (U-21).

“Соперники у нас хорошие. В таких соревнованиях априори слабых оппонентов не бывает, так что будет нелегко.

Но сборная Украины едет не отбывать номер, а добиваться результата. Интересно будет сразиться с Испанией, Румынией и Хорватией»”, - сказал Сыч.

Отметим, что сборная Украины U-21 благодаря победе над Словакией в плей-офф отбора квалифицировалась на Евро-2023. Континентальное молодежное первенство состоится в период с 9 июня по 2 июля следующего года в Румынии и Грузии. Подопечные Руслана Ротаня сойдутся в квартете B с Румынией, Испанией и Хорватией.

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В статье: Украина U-21 Алексей Сыч
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Источник:
УАФ

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