Сыч: На Евро-2023 едем не отбывать номер, а добиваться результата

Защитник молодежной сборной Украины Алексей Сыч прокомментировал итоги жеребьевки финальной части Евро-2023 (U-21).

“Соперники у нас хорошие. В таких соревнованиях априори слабых оппонентов не бывает, так что будет нелегко.

Но сборная Украины едет не отбывать номер, а добиваться результата. Интересно будет сразиться с Испанией, Румынией и Хорватией»”, - сказал Сыч.

Отметим, что сборная Украины U-21 благодаря победе над Словакией в плей-офф отбора квалифицировалась на Евро-2023. Континентальное молодежное первенство состоится в период с 9 июня по 2 июля следующего года в Румынии и Грузии. Подопечные Руслана Ротаня сойдутся в квартете B с Румынией, Испанией и Хорватией.