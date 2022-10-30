Молодежная сборная Украины проведет сбор в ноябре – Ротань
Трудно было обо всем договориться
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Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился информацией на счет следующего сбора своих подопечных:
“С 15 по 22 ноября мы будем работать в Грузии. Все детали вы впоследствии узнаете на официальных ресурсах УАФ. Скажу, что организация этого сбора – это уже наша большая победа. В Украине будет идти чемпионат, не смогут приехать и все лучшие легионеры, но мы настаиваем на том, чтобы собрать не только хорошо нам знакомых исполнителей, но и тех ребят, которые будут лицом молодежи в следующем цикле.
К сожалению, не все клубы согласились пойти нам навстречу, но мы всегда благодарили, благодарим и будем благодарить их за то, что они готовят игроков для национальных сборных”, - сказал Ротань.
Отметим, что на период с 15 по 22 ноября приходится проведение 14-го тура УПЛ.
Напомним, что сборная Украины U-21 квалифицировалась на финальную часть молодежного Евро-2023. Матчи группового этапа этого турнира пройдут в июне следующего года. “Сине-желтые” встретятся в квартете с Испанией, Румынией и Хорватией.
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