Молодежная сборная Украины проведет сбор в ноябре – Ротань

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился информацией на счет следующего сбора своих подопечных:

“С 15 по 22 ноября мы будем работать в Грузии. Все детали вы впоследствии узнаете на официальных ресурсах УАФ. Скажу, что организация этого сбора – это уже наша большая победа. В Украине будет идти чемпионат, не смогут приехать и все лучшие легионеры, но мы настаиваем на том, чтобы собрать не только хорошо нам знакомых исполнителей, но и тех ребят, которые будут лицом молодежи в следующем цикле.

К сожалению, не все клубы согласились пойти нам навстречу, но мы всегда благодарили, благодарим и будем благодарить их за то, что они готовят игроков для национальных сборных”, - сказал Ротань.