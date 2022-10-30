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Боль: Украине U-21 по силам через Евро-2023 попасть на Олимпийской игры

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

Предстоит войти в тройку призеров

Боль: Украине U-21 по силам через Евро-2023 попасть на Олимпийской игры

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Динамо" и сборной Украины U-21 Антон Боль поделился ожиданиями от молодежного Чемпионата Европы-2023:

“Группа у нас ровная. Считаю, что молодежной сборной Украины по силам из-за чемпионата Европы попасть на Олимпийские игры. На будущем Евро нам предстоит показать свой лучший футбол, как, например, во второй игре отборочного турнира с Францией. Мы будем очень мотивированы”, - сказал Боль.

Напомним, что сборная Украины U-21 сыграет в квартете со сверстниками из Испании, Румынии и Хорватии. Две лучшие команды группы выйдут в четвертьфинал Евро-2023, а путевки на Олимпиаду получат золотой, серебряный и бронзовый призеры молодежного континентального первенства.

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В статье: Украина U-21 Антон Боль
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Источник:
УАФ

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