Сборная Украины U-21 проведет два контрольных матча в ноябре
С участниками чемпионата Европы-2023 (U-21)
Фото: пресс-служба УАФ
В рамках подготовки к финальному турниру Евро-2023 (U-21) молодежная сборная Украины в период с 15 по 22 ноября проведет учебно-тренировочный сбор в Грузии, во время которого сыграет два контрольных поединка.
19 ноября подопечные Руслана Ротаня встретятся с молодежной сборной Израиля, а 21-го – с молодежной сборной Грузии. Начало обоих матчей на поле Tbilisi Sea Technical Center Stadium – в 18.00 по местному времени (в 16.00 – по киевскому).
Оба соперника сине-желтых также участники Евро-2023 (U-21): Грузия — в роли хозяина, а Израиль — преодолев отбор, в котором опередил, в частности, Польшу, Венгрию (в группе) и Ирландию (в плей-офф).
Напомним, что по итогам жеребьевки, состоявшейся 18 октября, Украина попала в группу В, где встретится с Румынией, Испанией и Хорватией. Молодежная команда начнет свой путь поединком против Хорватии, который состоится 21 июня в следующем году в румынском Бухаресте.
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