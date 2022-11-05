Максима Кучерявого впервые вызвали в сборную Украины U-21
В текущем сезоне он отыграл четыре матча за Сент-Джонстон
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Полузащитник "Сент-Джонстона" Максим Кучерявый был вызван в сборную Украины U-21 на игры против Израиля и Грузии. В текущем сезоне он успел отыграть четыре матча в чемпионате Шотландии за клуб из Перта. Вот что Кучерявый сказал о вызове:
"Для меня честь представлять свою страну, каждый из предыдущих вызовов был отличным опытом. Это будет мое первое попадание в сборную со времени U-17, мне не терпится начать.
В составе будут несколько игроков, которые мне знакомы по игре с ними или против них, это поможет мне быстрее освоиться и почувствовать себя как дома. Однако, осталось отыграть еще три игры чемпионата, так что на данный момент я целиком сфокусирован на них".
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