Максима Кучерявого впервые вызвали в сборную Украины U-21

Полузащитник "Сент-Джонстона" Максим Кучерявый был вызван в сборную Украины U-21 на игры против Израиля и Грузии. В текущем сезоне он успел отыграть четыре матча в чемпионате Шотландии за клуб из Перта. Вот что Кучерявый сказал о вызове:

"Для меня честь представлять свою страну, каждый из предыдущих вызовов был отличным опытом. Это будет мое первое попадание в сборную со времени U-17, мне не терпится начать.

В составе будут несколько игроков, которые мне знакомы по игре с ними или против них, это поможет мне быстрее освоиться и почувствовать себя как дома. Однако, осталось отыграть еще три игры чемпионата, так что на данный момент я целиком сфокусирован на них".