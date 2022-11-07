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Без игроков Динамо и лидеров Шахтера. Ротань вызвал на ноябрьский сбор молодежки 25 игроков

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Сбор пройдет с 15 по 22 ноября

Без игроков Динамо и лидеров Шахтера. Ротань вызвал на ноябрьский сбор молодежки 25 игроков

uaf.ua

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Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань объявил список игроков, вызванных на ноябрьский сбор команды.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Яков Кинарейкин ("Днепр-1"), Денис Твардовский ("Шахтер"), Кирилл Фесюн ("Колос").

Защитники: Роман Дидык, Ростислав Лях, Виталий Роман, Денис Слюсарь (все — "Рух"), Александр Драмбаев ("Зюльте-Варегем", Бельгия), Эдуард Козик, Марьян Фарина (оба — "Шахтер"), Максим Таловеров ("Слован", Чехия), Денис Кузык ("Колос").

Полузащитники: Максим Брагару ("Черноморец"), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Алексей Кащук ("Сабах", Азербайджан), Даниил Кравчук ("Ингулец"), Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько (оба - "Шахтер") , Максим Кучерявый ("Сент-Джонстон", Шотландия), Артур Микитишин ("Кривбасс"), Марко Сапуга ("Рух"), Денис Шостак ("Эшторил", Португалия).

Нападающие: Богдан Вьюник ("Цюрих", Швейцария), Даниил Гончарук ("Ллейда", Испания), Николай Кухаревич ("Хиберниан", Шотландия).

Резервный список: Денис Бунчуков ("Серен", Бельгия), Игорь Краснопир ("Оболонь"), Артем Кулаковский ("Ворскла"), Николай Михайленко ("Заря"), Владислав Погорелый, Михаил Хромей (оба – "Шахтер"), Игорь Затемков ("Металлист 1925"), Роман Якуба ("Валмиера", Латвия).

В рамках подготовки к финальному турниру Евро-2023 (U-21) молодежная сборная Украины в период с 15 по 22 ноября проведет учебно-тренировочный сбор в Грузии, во время которого сыграет два контрольных поединка.

19 ноября подопечные Руслана Ротаня встретятся с молодежной сборной Израиля, а 21-го – с молодежной сборной Грузии. Начало обоих матчей в 16.00 – по киевскому времени.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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Источник:
УАФ

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