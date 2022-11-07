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Ротань: На ноябрьском сборе будем делать ставку на наших легионеров

Молодежная сборная Украины
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Сбор пройдет в период с 15 по 22 ноября

Ротань: На ноябрьском сборе будем делать ставку на наших легионеров

Фото: УАФ / Автор - Евгений Кравс

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Руслан Ротань вызвал на ноябрьский сбор команды 25 игроков и так прокомментировал свой выбор.

"Организовать этот сбор было не очень просто, поскольку продолжается чемпионат Украины.

Мы пытались сделать ставку на наших легионеров, а также на исполнителей, которые мало играют в своих клубах, хорошо понимая, что перед каждым стоят турнирные задания. У нас будет возможность пересмотреть тех кандидатов, за которыми мы давно следим.

Нужно быть готовыми, что в любой момент наши ведущие игроки могут понадобиться национальной команде. Также, готовясь к финальной части Евро-2023, мы не забываем, что уже в сентябре стартует новый отборочный цикл для молодежной сборной", - сказал Ротань.

В рамках подготовки к финальному турниру Евро-2023 (U-21) молодежная сборная Украины в период с 15 по 22 ноября проведет учебно-тренировочный сбор в Грузии, во время которого сыграет два контрольных поединка.

19 ноября подопечные Руслана Ротаня встретятся с молодежной сборной Израиля, а 21-го – с молодежной сборной Грузии. Начало обоих матчей в 16.00 – по киевскому времени.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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Источник:
УАФ

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