Ротань: На ноябрьском сборе будем делать ставку на наших легионеров
Сбор пройдет в период с 15 по 22 ноября
Фото: УАФ / Автор - Евгений Кравс
Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Руслан Ротань
"Организовать этот сбор было не очень просто, поскольку продолжается чемпионат Украины.
Мы пытались сделать ставку на наших легионеров, а также на исполнителей, которые мало играют в своих клубах, хорошо понимая, что перед каждым стоят турнирные задания. У нас будет возможность пересмотреть тех кандидатов, за которыми мы давно следим.
Нужно быть готовыми, что в любой момент наши ведущие игроки могут понадобиться национальной команде. Также, готовясь к финальной части Евро-2023, мы не забываем, что уже в сентябре стартует новый отборочный цикл для молодежной сборной", - сказал Ротань.
В рамках подготовки к финальному турниру Евро-2023 (U-21) молодежная сборная Украины в период с 15 по 22 ноября проведет учебно-тренировочный сбор в Грузии, во время которого сыграет два контрольных поединка.
19 ноября подопечные Руслана Ротаня встретятся с молодежной сборной Израиля, а 21-го – с молодежной сборной Грузии. Начало обоих матчей в 16.00 – по киевскому времени.
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