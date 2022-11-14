Значительные изменения в составе. Украинская молодежка отправилась на сбор в Грузию

Молодежная сборная Украины отправилась в Грузию, где в период с 16 по 22 ноября проведет учебно-тренировочный сбор, во время которого сыграет два контрольных поединка.

В составе команды, по сравнению с ранее обнародованным списком Ротаня, произошли значительные изменения. По разным причинам в Грузию не поехали Дидык, Драмбаев, Козик, Криськив, Очеретько, Микитишин и Шостак, а из резервного списка вызваны Бунчуков, Кулаковский, Михайленко и Якуба. Всего теперь в составе 22 исполнителя.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Яков Кинарейкин ("Днепр-1"), Денис Твардовский ("Шахтер"), Кирилл Фесюн ("Колос").

Защитники: Ростислав Лях, Виталий Роман, Денис Слюсарь (все – "Рух"), Марьян Фарина ("Шахтер"), Максим Таловеров ("Слован", Чехия), Денис Кузик ("Колос"), Роман Якуба ("Валмиера", Латвия).

Полузащитники: Максим Брагару ("Черноморец"), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Алексей Кащук ("Сабах", Азербайджан), Даниил Кравчук ("Ингулец"), Максим Кучерявый ("Сент-Джонстон", Шотландия), Марко Сапуга ("Рух"), Денис Бунчуков ("Серен", Бельгия), Артем Кулаковский ("Ворскла"), Николай Михайленко ("Заря").

Нападающие: Богдан Вьюник ("Цюрих", Швейцария), Даниил Гончарук ("Ллейда", Испания), Николай Кухаревич ("Гиберниан", Шотландия).

19 ноября украинцы встретятся с молодежной сборной Израиля, а 21-го – с молодежной сборной Грузии. Начало обоих матчей на поле Tbilisi Sea Technical Center Stadium – в 18:00 по местному времени (в 16:00 – по киевскому).