Значительные изменения в составе. Украинская молодежка отправилась на сбор в Грузию
В Тбилиси украинская молодежка проведет два матча
Фото: УАФ
В составе команды, по сравнению с ранее обнародованным списком Ротаня, произошли значительные изменения. По разным причинам в Грузию не поехали Дидык, Драмбаев, Козик, Криськив, Очеретько, Микитишин и Шостак, а из резервного списка вызваны Бунчуков, Кулаковский, Михайленко и Якуба. Всего теперь в составе 22 исполнителя.
Состав молодежной сборной Украины
Вратари: Яков Кинарейкин ("Днепр-1"), Денис Твардовский ("Шахтер"), Кирилл Фесюн ("Колос").
Защитники: Ростислав Лях, Виталий Роман, Денис Слюсарь (все – "Рух"), Марьян Фарина ("Шахтер"), Максим Таловеров ("Слован", Чехия), Денис Кузик ("Колос"), Роман Якуба ("Валмиера", Латвия).
Полузащитники: Максим Брагару ("Черноморец"), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Алексей Кащук ("Сабах", Азербайджан), Даниил Кравчук ("Ингулец"), Максим Кучерявый ("Сент-Джонстон", Шотландия), Марко Сапуга ("Рух"), Денис Бунчуков ("Серен", Бельгия), Артем Кулаковский ("Ворскла"), Николай Михайленко ("Заря").
Нападающие: Богдан Вьюник ("Цюрих", Швейцария), Даниил Гончарук ("Ллейда", Испания), Николай Кухаревич ("Гиберниан", Шотландия).
19 ноября украинцы встретятся с молодежной сборной Израиля, а 21-го – с молодежной сборной Грузии. Начало обоих матчей на поле Tbilisi Sea Technical Center Stadium – в 18:00 по местному времени (в 16:00 – по киевскому).
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