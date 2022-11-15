Ротань объяснил, почему он изменил состав Украины U-21 перед сбором

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал об учебно-тренировочном сборе команды в Грузии, во время которого сине-желтые сыграют два спарринга - против Израиля и хозяев.

"Этот сбор был нужен нам прежде всего для того, чтобы ни в коем случае никого не упустить и проследить за нашими талантами. Их сейчас очень много, особенно за границей. Два матча помогут нам искать резерв, мы должны об этом думать ежеминутно. Новые исполнители, которые еще не были заиграны за молодежную сборную, имеют большой шанс попасть в команду и поехать на Евро.

Читайте также Значительные изменения в составе. Украинская молодежка отправилась на сбор в Грузию

Мы разговаривали с клубами, договаривались, они по праву могут не отпускать футболистов, потому что сбор не входит в даты ФИФА. Поэтому это только по предварительному согласию.

Соперники очень интересные, со своим почерком, своей игрой. Главное, что хотелось сыграть с командами, которые не придерживаются схемы 4-4-2 или 4-3-3, а играют в три защитника. Думаю, для нас это будет хороший опыт, который поможет в будущем", — считает Ротань.

19-го ноября сборная Украины U-21 сыграет против ровесников из Израиля, а 21-го с Грузией.